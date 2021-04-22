Висланий український консул Олександр Сосонюк 21 квітня покинув територію Росії. Надалі він хоче взяти відпустку.

Після відпочинку Сосонюк повернеться до роботи. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

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За його словами, консулу потрібно провести час з родиною та відновити сили.

Робота українських дипломатів у Росії, фактично на території держави-агресора, сповнена численних викликів,

– зазначив Ніколенко.

Він зауважив, що люди працюють в умовах посиленого тиску та перманентних загроз провокацій. Ба більше, Росія нехтує своїми зобов'язаннями в рамках Віденської конвенції, зокрема в частині забезпечення безпеки іноземного дипкорпусу.

Сосонюк продовжить захищати інтереси України

В міністерстві наголосили, що після відпустки Сосонюк продовжить захищати національні інтереси України. А також зазначили, що високо цінують його роботу і всіх співробітників українських дипломатичних установ в Росії.

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