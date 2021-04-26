Глава МИД Дмитрий Кулеба заверил, что Украина поддерживает Чехию "в свете злонамеренных действий России на ее территории". К тому же он предложил усилить чешское диппредставительство в Киеве.

Дмитрий Кулеба заверил, что Украина бок о бок с Чехией. Об этих намерениях он рассказал главе МИД Чехии Якубу Кулханеку. Заметьте Сначала результаты расследования, тогда – выводы, – президент Чехии о взрывах во Врбетице Заявление Кулебы Дмитрий Кулеба предложил увеличить количество чешских дипломатов в Киеве. Предложил направить высланных из Москвы дипломатов для работы в Киеве для усиления дипломатической миссии Чехии в Украине,

– рассказал глава МИД. К тому же министр рассказал, что Украина решительно поддерживает Чехию "в свете злонамеренных действий России на ее территории". "Стоим бок о бок с чешскими друзьями", – отметил Дмитрий Кулеба. Дипломатический скандал между Чехией и Россией: коротко 17 апреля Чехия заявила, что высылает 18 российских дипломатов. Решение приняли из-за того, что последних подозревают в причастности к шпионстве в пользу российских спецслужб. Это произошло после того, как США ввели санкции против России и выдворили 10 российских дипломатов.

К тому же чешская сторона рассказала, что офицеров российского ГРУ подозревают в причастности к взрыву склада боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Тогда погибло 2 человека.

И в ответ Россия выслала 20 чешских дипломатов. После того Чехия заявила, что действия Москвы фактически парализовали работу чешского посольства в Москве, ведь в российском представительстве работает практически в два раза больше людей, чем в чешском. В Москве назвали требования чешской стороны "бесперспективными".

После ультиматума Чехии в посольствах Праги и Москвы осталось по 7 дипломатов с каждой стороны.

О поддержке действий Чехии заявили в Госдеп США, Великобритании, Евросоюзе, странах Балтии.