Очільник МЗС Дмитро Кулеба запевнив, що Україна підтримує Чехію "у світлі зловмисних дій Росії на її території". До того ж він запропонував посилити чеське диппредставництво в Києві.

Дмитро Кулеба запевнив, що Україна пліч-о-пліч з Чехією. Про ці наміри він розповів очільнику МЗС Чехії Якубу Кулханеку. Зауважте Спершу результати розслідування, тоді – висновки, – президент Чехії про вибухи у Врбетіце Заява Кулеби Дмитро Кулеба запропонував збільшити кількіть чеських дипломатів у Києві. Запропонував направити висланих з Москви дипломатів для роботи в Києві для посилення дипломатичної місії Чехії в Україні,

– розповів глава МЗС. До того ж міністр розповів, що Україна рішуче підтримує Чехію "у світлі зловмисних дій Росії на її території". "Стоїмо пліч-о-пліч із чеськими друзями", – зауважив Дмитро Кулеба. Дипломатичний скандал між Чехією та Росією: коротко 17 квітня Чехія заявила, що висилає 18 російських дипломатів. Рішення прийняли через те, що останніх підозрюють в причетності до шпигунтсва на користь російських спецслужб. Це сталось після того, як США ввели санкції проти Росії та видворили 10 російських дипломатів.

До того ж чеська сторона розповіла, що офіцерів російського ГРУ підозрюють в причетності до вибуху складу боєприпасів у Врбетіце у 2014 році. Тоді загинуло 2 людей.

Та у відповідь Росія вислала 20 чеських дипломатів. Після того Чехія заявила, що дії Москви фактично паралізували роботу чеського посольства у Москві, адже у російському представництві працює фактично вдвічі більше людей, ніж в чеському. У Москві назвали вимоги чеської сторони "безперспективними".

Після ультиматуму Чехії в посольствах Праги та Москви залишилось по 7 дипломатів з кожної сторони.

Про підтримку дій Чехії заявили у Держдеп США, Великій Британії, Євросоюзі, країнах Балтії.