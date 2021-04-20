Даже гладильную доску: высланные российские дипломаты забрали из Чехии, что только могли – фото
Из Чехии в Россию 19 апреля выдворили 18 российских дипломатов. Причина в том, что Чехия подозревает российские спецслужбы во взрывах во Врбетице в октябре 2014 года. На фото во время отъезда россиян заметно, что они взяли в Россию даже гладильную доску.
Источник:24 канал
Российские дипломаты вылетели из Чехии в Москву специальным правительственным бортом Ил-96.
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Россияне забрали с собой множество вещей
Чешский информационный телеканал ČT24 опубликовал фото выдворения российских дипломатов в Москву. На фото заметно, что россияне брали с собой множество вещей. Кроме многочисленных чемоданов и картонных коробок, видна даже гладильная доска.
Высланные российские дипломаты забрали из Чехии, что только могли / Фото ČT24
Россияне брали с собой множество вещей / Фото ČT24
Российские дипломаты покинули Чехию 19 апреля / Фото ČT24
Кстати, Чехия приняла решение выслать российских дипломатов 17 апреля. Государство подозревает их в шпионаже в пользу российский спецслужб. Чешские спецслужбы идентифицировали их как офицеры российских спецслужб Службы внешней разведки и Главного разведывательного управления.
Коротко о скандале
- После обнародования информации Россия ответила на действия Чехии. Тогда российский депутат Дмитрий Новиков сообщил, что "18 дипломатов – это уже совсем необычайные вещи. Причем нет никаких видимых оснований для этого".
- Но основание в Чехии назвали – причастность российских агентов ГРУ, которых обвиняют в отравлении Скрипалей, к взрывам на складах боеприпасов в Чехии.
- Взрывы произошли в чешском Врбетице 16 октября и 3 декабря 2014 года. Из-за них погибло 2 человека.
- 18 апреля Россия в ответ заявила, что высылает 20 чешских дипломатов.
- 20 апреля Евросоюз поддержал обвинения Чехии в сторону России относительно взрывов боеприпасов во Врбетице.
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