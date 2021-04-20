Из Чехии в Россию 19 апреля выдворили 18 российских дипломатов. Причина в том, что Чехия подозревает российские спецслужбы во взрывах во Врбетице в октябре 2014 года. На фото во время отъезда россиян заметно, что они взяли в Россию даже гладильную доску.

Российские дипломаты вылетели из Чехии в Москву специальным правительственным бортом Ил-96.

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Россияне забрали с собой множество вещей

Чешский информационный телеканал ČT24 опубликовал фото выдворения российских дипломатов в Москву. На фото заметно, что россияне брали с собой множество вещей. Кроме многочисленных чемоданов и картонных коробок, видна даже гладильная доска.



Высланные российские дипломаты забрали из Чехии, что только могли / Фото ČT24



Россияне брали с собой множество вещей / Фото ČT24



Российские дипломаты покинули Чехию 19 апреля / Фото ČT24

Кстати, Чехия приняла решение выслать российских дипломатов 17 апреля. Государство подозревает их в шпионаже в пользу российский спецслужб. Чешские спецслужбы идентифицировали их как офицеры российских спецслужб Службы внешней разведки и Главного разведывательного управления.

Коротко о скандале