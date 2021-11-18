Высочайшая степень тревоги, – посол Украины в Германии о наращивании войск России
Украина вместе с миром в течение 2 недель наблюдает, как Россия наращивает войска возле украинской границы. Начиная с 2014 года, опасность вторжения не была такой высокой, как сейчас.
Такое мнение высказал посол Украины в Германии Андрей Мельник. По его словам, новая военная база оккупантов расположена в 300 километрах от украинской границы.
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"Боимся, что может произойти новое военное вторжение по сценарию "Крым 2.0". У нас (Украины – 24 канал) царит наивысшая степень тревоги", – подчеркнул посол.
Запрет на импорт российской нефти и газа
По мнению дипломата, нужно ввести эмбарго на импорт на продукцию России. Речь идет о российских нефти и газе.
Новое коалиционное соглашение должно содержать гораздо более болезненные санкции, такие как эмбарго на импорт российской нефти и газа,
– отметил Мельник.
Посол считает, что "Северный поток-2" должны остановить навсегда. Газопровод является главным оружием Кремля. "Именно это (эмбарго на импорт – 24 канал) заставит Владимира Путина отступить", – добавил он.Заметьте! По словам Андрея Мельника, более 30 тактических батальонных групп находятся в постоянной боевой готовности. Они почти в 250 километрах от украинской границы.
Мельник: россияне оставили тяжелое вооружение
Мельник отметил, что после последних масштабных военных учений Кремля в апреле и осенью 2021 года россияне оставили на местах дислокации тяжелое вооружение. В частности, вдоль границы Украины:
- реактивные системы залпового огня;
- ракетные установки;
- артиллерия;
- танки.
Россияне сосредоточили около 114 тысяч солдат у восточной границы Украины и на оккупированном Донбассе. Еще около 32 тысяч российских военнослужащих размещены в захваченном Крыму. В Беларуси, предположительно, несколько тысяч.
Угроза возле границы Украины: главное
- В медиа ранее говорилось об увеличении количества российских войск возле границы Украины. В украинском Минобороны заявили, что пристально следят за ситуацией.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал быть внимательными из-за возможного вторжения. Однако не спекулировать на ситуации.
- Владимир Зеленский вспомнил о напряжении вблизи границы в своем обращении. Президент назвал действия России психологическим давлением, которое больше не действует.