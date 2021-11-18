Высочайшая степень тревоги, – посол Украины в Германии о наращивании войск России

Украина вместе с миром в течение 2 недель наблюдает, как Россия наращивает войска возле украинской границы. Начиная с 2014 года, опасность вторжения не была такой высокой, как сейчас.

Такое мнение высказал посол Украины в Германии Андрей Мельник. По его словам, новая военная база оккупантов расположена в 300 километрах от украинской границы.

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"Боимся, что может произойти новое военное вторжение по сценарию "Крым 2.0". У нас (Украины – 24 канал) царит наивысшая степень тревоги", – подчеркнул посол.

Запрет на импорт российской нефти и газа

По мнению дипломата, нужно ввести эмбарго на импорт на продукцию России. Речь идет о российских нефти и газе.

Новое коалиционное соглашение должно содержать гораздо более болезненные санкции, такие как эмбарго на импорт российской нефти и газа,

– отметил Мельник.

Посол считает, что "Северный поток-2" должны остановить навсегда. Газопровод является главным оружием Кремля. "Именно это (эмбарго на импорт – 24 канал) заставит Владимира Путина отступить", – добавил он.

Мельник: россияне оставили тяжелое вооружение

По словам Андрея Мельника, более 30 тактических батальонных групп находятся в постоянной боевой готовности. Они почти в 250 километрах от украинской границы.

Мельник отметил, что после последних масштабных военных учений Кремля в апреле и осенью 2021 года россияне оставили на местах дислокации тяжелое вооружение. В частности, вдоль границы Украины:

реактивные системы залпового огня;

ракетные установки;

артиллерия;

танки.

Россияне сосредоточили около 114 тысяч солдат у восточной границы Украины и на оккупированном Донбассе. Еще около 32 тысяч российских военнослужащих размещены в захваченном Крыму. В Беларуси, предположительно, несколько тысяч. Андрей Мельник посол Украины в Германии

Угроза возле границы Украины: главное