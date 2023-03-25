В ОК "Юг" предупредили о высокой угрозе удара с моря

Корабельная группировка врага в Черном море к утру 25 марта уменьшена до 10 единиц. Тем не менее, остается высокая ракетная угроза.

Надводные ракетоносители завели в пункты базирования. Об этом рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

Важно Массированные ракетные удары России ушли в прошлое, – ОК "Юг"

Угроза остается высокой

Гуменюк предупредила, что на боевом дежурстве остаются 2 подводных ракетоносителя. Общий запл "Калибров" там может быть до 8 ракет.

Скорее всего, они действительно снаряжены полностью,

– отметила спикер.

Поэтому угроза ракетной опасности остается достаточно высокой. Перед этим враг активно разведывал цели. Гуменюк предполагает, что россияне могут экономить "Калибры", поскольку это высокоточное оружие, которое могут применять по конкретным целям.

оккупанты применяют точечные удары

Ранее Гуменюк отмечала, что враг использует точечные ракетные удары с использованием разной тактики.

Вместо этого массированные атаки, скорее всего, отошли в прошлое. Россияне тратили ракетный потенциал в течение всего полномасштабного вторжения. Потратили миллионы долларов, поэтому массированные ракетные удары россиян привели к тому, что расходы превысили результаты.

Разведка подтвердила, что Россия теперь не может выпускать за одну атаку 90 – 110 высокоточных крылатых ракет, как раньше. Враг накапливает средства и пытаются нанести массированный удар, сочетая различные средства поражения. Однако украинское ПВО не стоит на месте.