На высокогорье Карпат наблюдается мороз, снег и низкая видимость

На горе Поп Иван Черногорский наблюдают мороз, снег и ограниченную видимость до 30 метров.

В сети опубликовали фото горы 2 апреля. На фотографии еле-еле что-то виднеется.

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Температура воздуха на горе составляет 2 градуса мороза. Скорость ветра – от 10 до 11 метров в секунду.

По состоянию на 07:45 02.04.2022 на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 30 метров. Ветер – юго-восточной 10-11 метров в секунду. Температура воздуха -2 градуса,

– говорится в сообщении.

Гора Поп Иван 2 апреля / Фото Черногорского поисково-спасательного поста

К слову, на выходные 2 – 3 апреля в Украине ожидают значительное похолодание. Также синоптики прогнозируют дожди и мокрый снег.