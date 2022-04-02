У мережі опублікували фото гори 2 квітня. На світлині ледве-ледве щось видніється.

Цікаво Від +2 на Заході до +21 на Сході: прогноз погоди на 2 квітня

Температура повітря на горі становить 2 градуси морозу. Швидкість вітру – від 10 до 11 метрів за секунду.

Станом на 07:45 02.04.2022 на горі Піп Іван Чорногорський хмарно, видимість обмежена до 30 метрів. Вітер – південно-східній 10-11 метрів за секунду. Температура повітря -2 градуси,

– мовиться в повідомленні.



Гора Піп Іван 2 квітня / Фото Чорногірського пошуково-рятувального поста

До слова, на вихідні 2 – 3 квітня в Україні очікують значне похолодання. Також синоптики прогнозують дощі та мокрий сніг.