Каждую неделю в Херсонской области оккупанты расстреливают нескольких человек, – местный активист

российские захватчики прибегают к террору во временно оккупированных населенных пунктах Херсонской области. Каждую неделю оккупанты убивают здесь нескольких человек.

Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. По его словам, захватчики сгоняют свою ярость на жителях оккупированных населенных пунктов, в частности, Высокополья.

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Какая ситуация на оккупированной территории Херсона

Молчанов отметил, что большинство жителей прифронтовых полос покинули свои населенные пункты, бежали даже пешком. Ведь оккупанты практически держали людей в подвалах, как делали это на оккупированных территориях Киевщины и Черниговщины. К тому же дома расположены близко к линии боевых действий.

Те, кто остался, постоянно становятся жертвами террора оккупантов. Они, во-первых, занимаются грабежом. То есть лазают по домам, по подвалам и ищут еду, потому что оккупантам ее не возят, и никогда, собственно, не возили,

– сказал активист.

Такая ситуация, по его словам, в частности, в поселке Высокополье. захватчики живут там только благодаря еде, которую найдут у местных жителей. Если же местный житель косо взглянет на них, то есть угроза для жизни этого человека.

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Тотальный террор оккупантов в Высокополье

Молчанов подчеркнул, что Высокополье – прифронтовой поселок, который с трех сторон практически окружен. Около тысячи жителей, которые сейчас остаются в поселке, страдают от жестокого террора со стороны оккупантов. Речь не только о грабежах.

Приблизительно раз в неделю один или два человека становятся жертвами российского террора, а именно убийства из стрелкового оружия. За последние три дня тоже такое произошло,

– заявил он.

Активист рассказал, что человек может стать жертвой оккупантов прямо на улице, если просто выйдет по неотложной нужде. Его могут убить либо ради развлечения, либо по подозрению, что он наводчик. Также иногда люди гибнут прямо в подвалах, если захватчики в поисках еды не находят того, чего им хотелось.

По его словам, в Высокополье террор оккупантов направлен на ограбление. Но все злее становятся российские оккупанты, которых никак оттуда не выведут. Речь идет о бурятских десантниках.

Уже расформировали их воинскую часть, прислали на замену целую воздушную десантную дивизию. Для замены именно на правый берег. Однако этих бурят до сих пор не вывели оттуда,

– отметил Молчанов.

Он добавил, что буряты сидят там голодные и без возможности отдохнуть. Свою ярость они сгоняют на простых высокопольцах, архангельцах, то есть жителях соседних населённых пунктов, которые продолжают находиться под оккупацией.

Больше о терроре оккупантов на Херсонщине

Поселок городского типа Высокополье Херсонской области оказался в оккупации практически в начале полномасштабного вторжения. Однако всю свою ярость россияне начали сгонять на мирных жителях только тогда, когда к нему подошла линия фронта.

Во временно оккупированном Херсоне и области российские убийцы устраивают обыски. Как рассказал военный территориальной обороны, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, ночью они похищают людей из домов.

К тому же на временно оккупированных территориях Херсонской области сложилась ужасающая гуманитарная ситуация. Все потому, что у людей нет денег.

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