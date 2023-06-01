В Украине избрали новый состав Высшей квалификационной комиссии судей: кто вошел

В Украине Высший совет правосудия избрал новый состав Высшей квалификационной комиссии судей. Туда вошли 16 человек.

Теперь ВККС должна отобрать около 2 500 новых судей. Также нужно провести аттестацию около 2 000 судей.

Кстати Высший совет правосудия разрешил взять под стражу судью Тандыра, насмерть сбившего нацгвардейца

Высший совет правосудия избрал новый состав Высшей квалификационной комиссии судей

Так, членами ВККС стали:

Волкова Людмила

Гацелюк Виталий

Дух Ярослав

Кобецкая Надежда

Мельник Руслан

Пасечник Андрей

Сабодаш Роман

Сидорович Руслан

Богонос Михаил

Игнатов Роман

Кидысюк Роман

Колиуш Олег

Луганский Владимир

Омельян Алексей

Чумак Сергей

Шевчук Галина

Отметим, что теперь ВККС должна отобрать около 2500 новых судей и провести аттестацию примерно 2000 судей. То есть фактически обновить судейский корпус на годы вперед.

Вера Михайленко возглавила Высший антикоррупционный суд

Напомним, что ранее стало известно, что судья Вера Михайленко – новый глава ВАКС. Это решение было принято на общем собрании судей. В свое время Михайленко руководила адвокатским объединением и повторно закрыла скандальное дело "Роттердам+".

Заметим, что с мая 2019 по май 2022 года возглавляла Высший антикоррупционный суд Елена Танасевич.