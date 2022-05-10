"Высшее искусство": воины 14 ОМБр показали, как испепелили врага – эпическое видео

Украинские бойцы продолжают героически противостоять врагу, нанося урон не только живой силе, но и ликвидируя вражескую технику.

На этот раз отлично сработали воины 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого. Соответствующее видео обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

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На обнародованных кадрах видно, как украинские бойцы эффектно уничтожают вражескую технику, оставляя на ее месте груду металлолома.

Артиллеристы 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого продолжают уничтожать российских оккупантов,

– отметили в Генштабе ВСУ.

Эффектное уничтожение оккупантов: смотрите видео

Потери врага

По состоянию на 9 мая ВСУ уже ликвидировали 25 650 врагов. За сутки количество уничтоженных вражеских военных увеличилось на 150 человек. Как отметили в Генштабе ВСУ, эти цифры по потере живой силы – приблизительны и будут уточнены.

Потери врага в технике:

танков –1145 (+15),

боевых бронированных машин – 2764 (+23),

артиллерийских систем – 513 (+4),

РСЗО – 185 (+6),

средства ПВО – 87 (+1),

самолетов – 199 (+0),

вертолетов – 158 (+2),

автомобильной техники и автоцистерн – 970 (+9),

корабли /катера – 12 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 377 (+17).

Специальная техника – 41 (+2).

Крылатые ракеты – 94 (+2).

Наши военные подчеркнули, что самые большие потери у врага – на Авдеевском направлении.

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Какая ситуация на Донбассе: главное

Украинские военные за сутки отразили 15 атак российских оккупантов на Донбассе. В настоящее время продолжаются бои за населенные пункты Воеводовка, Тошковка и Нижне.

Как рассказал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай, было уничтожено:

1 зенитный ракетный комплекс,

9 танков,

3 артиллерийские системы,

25 единиц боевой бронированной техники,

3 единицы специальной инженерной техники и 3 автомобиля врага.

Вместе с тем подразделения ПВО сбили 1 беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

Добавим, что накануне Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Президент Владимир Зеленский заявил, что это – исторический шаг.

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