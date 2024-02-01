На кой черт нам такой Высший совет правосудия?

"Обновленный" Высший совет правосудия 31 января принял два абсолютно оторванных от реальности решения.

Священное правило для членов ВСП

Одним решением ВСП остановил дисциплинарное дело по судье Алексею Тандыру, тому самому, который пьяным убил нацгвардейца. Другим – оставил в должности судьи коррупционера Сергея Галенкина, разговоры которого о заказных решениях зафиксировало НАБУ.

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Оказывается, докладчик по Тандыру – член ВСП Виталий Салихов – "не успел" за несколько месяцев со времен смертельного ДТП собрать доказательства, а теперь уходит в отпуск. Поэтому дело остановили.

Вопрос к членам ВСП: о чем тогда были все эти разговоры о приоритизации дел, если даже по такому резонансному делу вы ни черта "не успеваете"? Сколько еще должно погибнуть наших защитников от рук пьяных уродов в мантиях, чтобы вы делали свою работу?

Если вы думаете, что это какое-то совпадение или случайность – то не стоит. Право ездить пьяным в глазах членов ВСП, очевидно, священное.

Именно при "решении вопроса" о нетрезвых водителях НАБУ записало главу Полтавского апелляционного суда Галенкина: "Мы люди нормальные, мы всегда на все пойдем. Если надо помочь, мы всегда поможем", – это реальная цитата.

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Реакция ВСП? Строгий выговор и лишение доплат на 3 месяца. И этот "судья" дальше может руководить апелляционным судом целой области и жить в доме-церкви на 661 квадратный метр.

Вопрос ко всем: на кой черт нам такой ВСП? Зачем тогда были все эти перезагрузки, если "обновленный" орган неприкрыто отмазывает коррупционеров и убийц? Вопрос, кстати, далеко не риторический.

Очередной "перезагрузки" может быть мало

В 2016 году мы, как страна, приняли решение, что выбираем для решения вопросов судейской карьеры модель "судейского самоуправления", где все, или почти все, решают сами судьи. Уверен – ошибочно.

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Если так пойдет и дальше, просто очередной "перезагрузкой" ВСП все не обойдется. О "судейском самоуправлении" нужно будет забыть. Вероятно – навсегда. Есть целые страны Евросоюза, которые живут без судейских советов – и ничего.

Если судьи настолько оторваны от реальности и настолько плевать хотели на страну и ее граждан, то граждане найдут способ положить этому конец. Я лишь надеюсь, что на следующем витке все так же произойдет в цивилизованной плоскости Конституции, законов и их выполнения. Но убеждения в этом у меня совсем нет.

P.S. Решение об остановке по Тандыру принять члены ВСП Салихов, Алексей Мельник и Сергей Бурлаков. Об оставлении в должности Галенкина – Инна Плахтий, Алла Котелевец, Дмитрий Лукьянов и Олег Кандзюба (последние двое были сначала за увольнение, но пошли в конце концов на компромисс).