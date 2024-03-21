Не визит вежливости, – в ОП сказали, что означает приезд высшего военного руководителя НАТО

В Киев с визитом прибыл глава военного комитета НАТО Роб Бауэр. Он, в частности, принял участие в Киевском форуме по безопасности. Для Украины его приезд действительно важен.

Не только это, а и действия европейского сообщества за последнее время выражают не просто поддержку Украины, но и готовность борьбы с Россией. Об этом в интервью 24 Канала рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк, объяснив, почему это чрезвычайно важно сейчас.

Читайте также Голубь мира стал ястребом европейской политики: что западные СМИ пишут о последних заявлениях Макрона

Россия – это всегда о риске

В четверг, 21 марта, в Киев с визитом прибыл глава военного комитета НАТО Роб Бауэр. Он уже выступил на Киевском форуме по безопасности. Заметим, что это его первый приезд в столицу с начала полномасштабного вторжения России.

Это означает повышение уровня дискуссии о необходимости той или иной помощи Украине. Это не просто политические заявления, если мы говорим о президенте Франции, или о господине Бауэре. Это не просто визит вежливости или заявления, которые имеют политический подтекст. Нет, это осознание Европой всех рисков, которые генерирует Россия,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

Полное интервью с Михаилом Подоляком уже в 17:00 можно будет посмотреть на нашем ютуб-канале . Не пропустите эксклюзив!

Визит Роба Бауэра, дискуссия по отправке иностранных войск в Украину дает России сигнал, что все это уже начали понимать и искать возможности противодействия.

Самое главное, что эти заявления свидетельствуют, что европейцы избавились от этого имманентного страха перед Россией, то есть перед эскалацией. Только Россия начинает поднимать ставки, говорить о применении ядерного оружия, европейцы тут же говорят, что они тогда готовы увеличить поставки техники в Украину,

– отметил советник главы ОПУ.

Напомним, что президент Украины говорил, о том, что для Украины сейчас сверх важно оружие, новые тренинговые центры и ускоренная логистика. То есть говорится о необходимости коридоров, которые позволят нам быстрее получать вооруженные инструменты с глобального рынка.

Россия не остановится, и Европа начинает это понимать

Европа несколько медленнее доходит до осознания, что после этой войны Россия не проведет демилитаризацию, не распустит армию и не откажется от экспансионизма как единственного способа ведения внешней политики. Кремль будет продолжать провокации на юге и севере Европы, захочет взять под контроль Балтийское море.

"Россия будет дестабилизировать Европу, причем делать это гораздо откровеннее, чем делала до начала полномасштабной войны в Украине. Будут политические убийства на территории Европы, будут попытки активно влиять на ход электоральных выборов и откровенная поддержка пророссийских партий. Они максимально нагло будут вести себя на европейском политическом рынке. Уже есть это осознание", – объяснил Подоляк.

То есть нельзя сказать, что за время большой войны в Украине Запад не изменил свою позицию по отношению к России. Наоборот – теперь лидеры стран стали решительными.

Европейские лидеры не боятся поражения России. Они, наоборот, в ходе этой войны эволюционировали от концепции "боимся России", "она не может проиграть" до осознания, что единственный справедливый финал, который будет гарантировать будущее Европы – это как раз поражение России,

– подчеркнул Подоляк.

Однако, конечно, главный вопрос в том, готова ли Европа к ускорению принятия определенных решений и готовы ли они объяснить это населению своих стран.

Визит Роба Бауэра в Киев: детали