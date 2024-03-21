Не визит вежливости, – в ОП сказали, что означает приезд высшего военного руководителя НАТО
В Киев с визитом прибыл глава военного комитета НАТО Роб Бауэр. Он, в частности, принял участие в Киевском форуме по безопасности. Для Украины его приезд действительно важен.
Не только это, а и действия европейского сообщества за последнее время выражают не просто поддержку Украины, но и готовность борьбы с Россией. Об этом в интервью 24 Канала рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк, объяснив, почему это чрезвычайно важно сейчас.
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Россия – это всегда о риске
В четверг, 21 марта, в Киев с визитом прибыл глава военного комитета НАТО Роб Бауэр. Он уже выступил на Киевском форуме по безопасности. Заметим, что это его первый приезд в столицу с начала полномасштабного вторжения России.
Это означает повышение уровня дискуссии о необходимости той или иной помощи Украине. Это не просто политические заявления, если мы говорим о президенте Франции, или о господине Бауэре. Это не просто визит вежливости или заявления, которые имеют политический подтекст. Нет, это осознание Европой всех рисков, которые генерирует Россия,
– подчеркнул Михаил Подоляк.
Визит Роба Бауэра, дискуссия по отправке иностранных войск в Украину дает России сигнал, что все это уже начали понимать и искать возможности противодействия.
Самое главное, что эти заявления свидетельствуют, что европейцы избавились от этого имманентного страха перед Россией, то есть перед эскалацией. Только Россия начинает поднимать ставки, говорить о применении ядерного оружия, европейцы тут же говорят, что они тогда готовы увеличить поставки техники в Украину,
– отметил советник главы ОПУ.
Напомним, что президент Украины говорил, о том, что для Украины сейчас сверх важно оружие, новые тренинговые центры и ускоренная логистика. То есть говорится о необходимости коридоров, которые позволят нам быстрее получать вооруженные инструменты с глобального рынка.
Россия не остановится, и Европа начинает это понимать
Европа несколько медленнее доходит до осознания, что после этой войны Россия не проведет демилитаризацию, не распустит армию и не откажется от экспансионизма как единственного способа ведения внешней политики. Кремль будет продолжать провокации на юге и севере Европы, захочет взять под контроль Балтийское море.
"Россия будет дестабилизировать Европу, причем делать это гораздо откровеннее, чем делала до начала полномасштабной войны в Украине. Будут политические убийства на территории Европы, будут попытки активно влиять на ход электоральных выборов и откровенная поддержка пророссийских партий. Они максимально нагло будут вести себя на европейском политическом рынке. Уже есть это осознание", – объяснил Подоляк.
То есть нельзя сказать, что за время большой войны в Украине Запад не изменил свою позицию по отношению к России. Наоборот – теперь лидеры стран стали решительными.
Европейские лидеры не боятся поражения России. Они, наоборот, в ходе этой войны эволюционировали от концепции "боимся России", "она не может проиграть" до осознания, что единственный справедливый финал, который будет гарантировать будущее Европы – это как раз поражение России,
– подчеркнул Подоляк.
Однако, конечно, главный вопрос в том, готова ли Европа к ускорению принятия определенных решений и готовы ли они объяснить это населению своих стран.
Визит Роба Бауэра в Киев: детали
- Во время ракетной атаки россиян 21 марта в Киеве находилась делегация НАТО во главе с главой Военного комитета Альянса Робом Бауэром. Он впервые посетил Украину с начала полномасштабного вторжения.
- Глава Военного комитета НАТО приехал в Киев, чтобы принять участие в Киевском форуме по безопасности и встретиться с высшим военно-политическим руководством Украины. К слову, после выступления на Форуме по безопасности Бауэр встретился с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.
- Адмирал во время речи на Киевском форуме по безопасности отметил успехи Вооруженных Сил Украины, которые быстро адаптировались к современным условиям ведения войны. Кроме того, Бауэр сказал, что с помощью стран НАТО Украина может победить Россию в этой войне. Позволить Путину выиграть, по его мнению, было бы "исторической ошибкой".