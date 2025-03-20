Украину приветствовали стоя: эксклюзивный репортаж с выставки технологических достижений на Тайване

В столице Тайваня Тайбэе в период с 18 по 21 марта проходит ежегодная выставка Taipei Smart City Summit & Expo, которая касается технологий и инноваций в Восточной Азии. В этом году в ней приняла участие крупнейшая в истории делегация из Украины.

Всего на этот саммит тайваньцы приглашают делегации из разных стран. В частности, в этом году здесь присутствуют почти 40 делегаций из разных стран и 140 делегаций разных городов и общин со всех континентов мира. Подробнее о мероприятии рассказал ведущий 24 Канала Андрей Дрозда, который сейчас находится в Тайване.

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Что происходит на выставке

Taipei Smart City Summit & Expo – это выставка новейших технологических инновационных достижений тайваньской промышленности. Тайвань всегда находится буквально на переднем крае достижений в области микрочипов, полупроводников и других технологий, без которых сегодня никак ни в одной сложной промышленности.

Обратите внимание! Тайваньская компания TSMC планирует инвестировать 100 миллиардов долларов в производство микросхем в США, чтобы минимизировать риски таможенных тарифов.

Кроме 40 делегаций из разных стран, на выставке присутствуют 140 делегаций разных городов и общин со всех континентов мира. По геополитическим причинам Тайвань сотрудничает напрямую именно с городами и общинами, ведь немногие государства мира признают Тайвань независимым государством.

Например, Украина тоже не предоставила этого признания Тайваню, однако в последние годы представители тайваньского правительства все интенсивнее работают с украинскими городами, представителями бизнеса и местного самоуправления.

В частности, в 2025 году от Украины участвует крупнейшая в истории делегация. Присутствуют, в частности, представители Киева, Бучи, Львова, Тернополя, Ужгорода, Винницы, Николаева, Днепра.

Презентация украинских представителей очень тронула присутствующих на этом мероприятии. Гости саммита Smart City Summit & Expo стоя приветствовали Украину,

– сказал Дрозда.

В общем украинская делегация узнает о свежих достижениях в тех отраслях, которые сейчас важны для нашей обороны и безопасности. В частности, речь идет о сфере связи, передаче данных, о защите данных от кибератак, об инновациях в сфере беспилотных систем, разработке двигателей, применении искусственного интеллекта в различных сферах.

Также на полях саммита состоялась отдельная дискуссионная панель по восстановлению Украины с помощью Тайваня.

Как Тайвань помогает Украине

Тайвань начал оказывать помощь Украине с первых дней полномасштабного вторжения, рассказала руководительница восточноазиатского офиса Либерально-демократической лиги Украины Мария Макарович.

Уже 26 февраля к нам летел полный самолет с гуманитарной помощью. То есть реакция была даже быстрее, чем у некоторых европейских партнеров. Осведомленность украинцев о Тайване повышается. Таким образом с нуля формируются определенные отношения, которые могут перерасти в нечто большее,

– добавила она.

К слову, торговый оборот Тайваня приближается к 800 миллиардов долларов в год. Экспорт составляет примерно 60% из всего оборота – это 16-й показатель в мире по экспорту. То есть это экспортоориентированная экономика.

Тайвань – это островное государство размером примерно как Одесская область – 36 тысяч квадратных километров, а проживает здесь 23 миллиона человек.