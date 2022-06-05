Выстрел в мозг, – Андрющенко подтвердил, что в Донецкой области уже недоступно пропагандистское ТВ
Источник:телеграмм "Андрющенко Time"
Оккупационные войска России 4 июня в очередной раз начали обстрелы Донецка, которые сами и контролируют. Однако убедить местных в том, что это делают ВСУ не смогли. Ведь русские случайно уничтожили телевизионное покрытие.
Теперь в регионе на время отсутствует пропаганда Кремля. Об этом сообщил вечером того же дня советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
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Как описал эти действия Андрющенко
Пока эфирное телевидение недоступно в Донецке и в оккупированной части области. Советник мэра отметил, что "была пропаганда, а теперь нет".
Такой выстрел уже не в ногу, а аккуратно в мозг русско-донецкой пропаганды,
– написал Андрющенко.
Он не сообщил, во что именно россияне попали. Однако скорее речь об одной из телевизионных башен.
Что известно обстрелы Донецка
В Центре противодействия дезинформации при СНБО сообщили, что кафиры начали обстрелы вечером 4 июня. Они это делали для создания картинки пропагандистским СМИ. Те этим воспользовались и стали писать, что в Донецке прозвучала серия взрывов. Якобы это звук попадания 40 снарядов из "Града" по центру города. Мол, это сделали именно ВСУ.
Однако эти заявления пропагандистов разбились о заявлениях очевидцев из оккупированного областного центра Донбасса:
- Стреляют из Куйбышевского района, пролетает над Ворошиловским и падает в Калининском.
- В Калининском прилет, из Макеевки вылет, все очевидно.
- вылеты были из Макеевки Восточный Батман 8 штук.
- Люди понемногу начинают понимать, что происходит, и нужно их снова убедить, что Украина плохая.
В общем, действия пропагандистов преследуют цель запугивания жителей оккупированных территорий и оправдания "спецоперации", и еще раз подчеркивают циничность захватчиков.
– отреагировали на это СНБО.
Там акцентировали, что циничность оккупационных властей подтверждает именно готовность обстреливать гражданских, которых они якобы защищают.
СБУ показала пропагандистские методички Кремля
Также 5 июня Служба безопасности Украины показала пропагандистские методы россиян. Это был один из документов, периодически получающих все крупнейшие медиа России. Из интереснейшего там было то, что ФСБ-шники из 5 отдела начали признавать, что россияне уже не понимают, какова целесообразность войны против Украины.