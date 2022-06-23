Выстроилась очередь: полиция Майами собирала у американцев оружие для нужд ВСУ

В американском штате Флорида решили помочь Украине оружием. Полиция Майами организовала акцию Guns 4 Ukraine – Gun Buy Back.

Инициатива прошла 18 июня в ратуше Майами. Американцам предложили принести свое оружие в ратушу и за деньги отдать правоохранителям.

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Полицейские предлагали 50 долларов за пистолеты, 100 долларов за дробовики и 150 долларов за винтовки (например, АК-47 или AR-15, запрещенные законом). Таким образом, правоохранители хотят уменьшить количество случаев стрельбы в городе.

Люди приносили оружие для Украины: смотрите видео

Смогут отправить оружие Украине

Полицейские принимали как зарегистрированное оружие, так и нелегальное. Они не спрашивали о его происхождении.

В общей сложности правоохранители собрали 68 единиц оружия. Руководитель полиции Майами Мануэль Моралес сказал, что, возможно, "отдельные образцы пригодны для отправки нашим друзьям в Украину".

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Издание The Washington Post считает, что оружие из Майами, скорее всего, не отвечает потребностям Украины. Для войны и сопротивления России необходимы более сложные системы вооружения и боеприпасов, чтобы противостоять нападению России. Кроме того, США имеет законодательные ограничения, которые могут не позволить передать это оружие для Украины. Для вооружения требуется специальная федеральная лицензия.

Оружие от США

Американский президент Джо Байден подписал 9 мая закон о ленд-лизе. По состоянию на середину июня, Украина еще не получила вооружения. Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что поставки начнутся с июля по сентябрь.

Военный эксперт Александр Мусиенко сказал, что ленд-лиз сейчас проходит подготовку процедуры. По его словам, оружие в Украине попадет в октябре.

"Я думаю, что это вопрос некоторого времени. Нам бы хотелось, чтобы это было как можно раньше, но ленд-лиз должен заработать обязательно", – подчеркнул Мусиенко.

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