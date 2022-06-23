Ініціатива відбулась 18 червня у ратуші Маямі. Американцям запропонували принести свою зброю до ратуші та за гроші віддати правоохоронцям.

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Поліцейські пропонували 50 доларів за пістолети, 100 доларів за дробовики та 150 доларів за гвинтівки (наприклад, АК-47 або AR-15, які заборонені законом). Таким чином правоохоронці хочуть зменшити кількість випадків стрілянини у місті.

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Чи зможуть надіслати зброю Україні

Поліцейські приймали як зареєстровану зброю, так і нелегальну. Вони не запитували про її походження.

Загалом правоохоронці зібрали 68 одиниць зброї. Керівник поліції Маямі Мануель Моралес сказав, що, можливо, "окремі зразки придатні для надсилання нашим друзям в Україні".

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Видання The Washington Post вважає, що зброя з Маямі, швидше за все, не відповідає потребам України. Для війни та опору Росії потрібні складніші системи озброєння та боєприпасів, щоб протистояти нападу Росії. Крім цього, США має законодавчі обмеження, які можуть не дозволити передати цю зброю для України. Для озброєння потрібна спеціальна федеральна ліцензія.

Зброя від США

Американський президент Джо Байден підписав 9 травня закон про ленд-ліз. Станом на середину червня Україна ще не отримала озброєння. Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що поставки розпочнуться з липня по вересень.

Військовий експерт Олександр Мусієнко сказав, що ленд-ліз наразі проходить підготовці процедури. За його словами, зброя в Україну потрапить у жовтні.

"Я думаю, що це питання деякого часу. Нам би хотілося, щоб це було якомога раніше, але ленд-ліз має запрацювати обов'язково", – наголосив Мусієнко.

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