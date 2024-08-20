Байден выступил на съезде Демократической партии, зацепил и Украину: главные тезисы лидера

Демократическая партия США собралась на национальный съезд в Чикаго для торжественного выдвижения вице-президента Камалы Харрис кандидатом на пост президента. На мероприятии выступил и также президент США Джо Байден.

Американский лидер сделал ряд важных заявлений, которые непосредственно касаются войны в Украине, президентских выборов в США и действующих кандидатов. Он также оценил достижения своей администрации за президентский срок и многое другое.

Что заявил на съезде Демократической партии Джо Байден и какие главные тезисы он озвучил – читайте в материале 24 Канала.

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