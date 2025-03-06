"Все новое оказалось старым": политический эксперт разобрал манипуляции в речи Трампа

Дональд Трамп очень громко анонсировал свое выступление в Конгрессе, которое состоялось 5 марта, мол, расскажет "много правды". Однако ничего нового мир не услышал.

Президент США много говорил о внутренней политике страны, в некоторых заявлениях чувствовался авторитарный настрой. Об этом 24 Каналу сообщил политический эксперт, доктор философии Андрей Городницкий, отметив, что выступление Трампа было без смысла.

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"Новые" манипуляции Трампа в речи

По словам политического эксперта, заявления Трампа в Конгрессе касались внутренней политики США. Особое внимание президент уделял проблемам борьбы с мигрантами.

В речи Трампа были авторитарные нотки: угроза американским студентам арестом за участие в протестах. Такие запугивания являются абсурдными и выходят за пределы демократической инициативы США.

В целом в выступлении было очень все обобщенно, все, что он говорил ранее. Ничего конкретного он не заявлял. Было много политических высказываний, драматических моментов,

– подчеркнул он.

Очевидно, Трамп не обошел тему снижения налогов для американских граждан, о них он любит говорить довольно часто. Он вспомнил и о введении пошлин против Канады и Мексики. В то же время экономисты предостерегают США это делать, цены в стране на обычные потребительские товары и топливо уже растут.

Пока что есть популистские упреки и больше ничего. Честно, я вообще не понимаю, зачем Трамп проводил эту встречу с Конгрессом, когда он в должности полтора месяца. Там не было с чем выходить,

– сказал Городницкий.

Политический эксперт добавил, что в речи Трампа было очень мало слов о международной политике и Украине. Опять звучали тезисы о том, что он является "президентом мира", который скоро "договорится". Также президент сообщил, что получил "важное письмо" от Владимира Зеленского, в котором он якобы выразил готовность к переговорам.