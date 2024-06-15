"Кукла Путина": Дуда сделал резкое заявление о политике Лукашенко
Анджей Дуда заявил, что только Россия виновата в войне, однако Путин действует не один. Агрессору также помогает самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.
Об этом президент Польши заявил во время выступления на Саммите мира в Швейцарии, передает 24 Канал.
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Дуда высказался о Лукашенко
Анджей Дуда сказал, что именно Лукашенко позволил российской армии напасть на Украину с территории Беларуси в начале вторжения.
Только Россия виновата в войне. Но это не означает, что Россия действует сама. Я теперь обращаюсь к роли, которую кукла Путина Лукашенко сыграл в этой войне. Он не только позволил армии России напасть на Украину с территории Беларуси, но и инициировал ряд гибридных атак против Польши и Балтийских государств,
– заявил Дуда.
По словам президента Польши, эти атаки продолжаются более 3 лет.
Недавно Лукашенко раскритиковал также премьер-министр Армении Никол Пашинян. Политик отказался ездить в Беларусь пока Лукашенко остается у власти. Также он отметил, что Лукашенко поддерживал Азербайджан и участвовал в подготовке к войне в Нагорном Карабахе.
Недавно Дуда подписал поправку к закону об украинцах в Польше
- Анджей Дуда подписал поправку к закону, согласно которой украинцы могут легально находиться на территории Польши до 30 сентября 2025 года. В течение этого времени они будут получать доступ к медицинским услугам и различным выплатам от государства.
- Говорится, что теперь украинцы на территории Польши будут получать помощь на воспитание и от "Доброго старта" в зависимости от того, учатся ли их дети в местных образовательных учреждениях.
- Кроме того, отныне подавать заявку, чтобы получить PESEL со статусом UKR, нужно "немедленно по прибытии" в Польшу.