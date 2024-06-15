"Кукла Путина": Дуда сделал резкое заявление о политике Лукашенко

Анджей Дуда заявил, что только Россия виновата в войне, однако Путин действует не один. Агрессору также помогает самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

Об этом президент Польши заявил во время выступления на Саммите мира в Швейцарии, передает 24 Канал.

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Дуда высказался о Лукашенко

Анджей Дуда сказал, что именно Лукашенко позволил российской армии напасть на Украину с территории Беларуси в начале вторжения.

Только Россия виновата в войне. Но это не означает, что Россия действует сама. Я теперь обращаюсь к роли, которую кукла Путина Лукашенко сыграл в этой войне. Он не только позволил армии России напасть на Украину с территории Беларуси, но и инициировал ряд гибридных атак против Польши и Балтийских государств,

– заявил Дуда.

По словам президента Польши, эти атаки продолжаются более 3 лет.

Недавно Лукашенко раскритиковал также премьер-министр Армении Никол Пашинян. Политик отказался ездить в Беларусь пока Лукашенко остается у власти. Также он отметил, что Лукашенко поддерживал Азербайджан и участвовал в подготовке к войне в Нагорном Карабахе.

Недавно Дуда подписал поправку к закону об украинцах в Польше