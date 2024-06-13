Слова премьер-министра Армении цитируют армянские СМИ, Известно, что резкое заявление по Беларуси Пашинян сделал, комментируя отношения с ОДКБ.

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Пашинян заявил, что никогда не поедет в Беларусь

Пашинян во время выступления в парламенте в четверг, 13 июня, сделал резкое заявление. Комментируя сложные отношения между Арменией и Организацией договора о коллективной безопасности (ОДКБ), он заявил, что никогда не поедет в Беларусь, пока там руководит Лукашенко.

Премьер подчеркнул, что самопровозглашенный президент Беларуси открыто заявлял, что поддерживает Азербайджан и участвовал в подготовке 44-дневной войны в Нагорном Карабахе. Поэтому он не собирается поддерживать связь ни со страной, ни с Лукашенко.

А после этого я должен что-то обсуждать с лидером Беларуси в формате ОДКБ? Но я заявляю, что отныне я не буду ездить в Беларусь. Пока президент Александр Лукашенко находится у власти в Беларуси. И вообще я заявляю, что отныне ни один официальный представитель Армении не поедет в Беларусь,

– заявил Пашинян.

В то же время премьер Армении добавил, что страна вынуждена сотрудничать с Беларусью в рамках СНГ и ЕАЭС.

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