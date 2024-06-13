Слова премьер-министра Армении цитируют армянские СМИ, Известно, что резкое заявление по Беларуси Пашинян сделал, комментируя отношения с ОДКБ.
Важно Армения не является союзником Кремля, а украинцы – дружественный народ: новые заявления Никола Пашиняна
Пашинян заявил, что никогда не поедет в Беларусь
Пашинян во время выступления в парламенте в четверг, 13 июня, сделал резкое заявление. Комментируя сложные отношения между Арменией и Организацией договора о коллективной безопасности (ОДКБ), он заявил, что никогда не поедет в Беларусь, пока там руководит Лукашенко.
Премьер подчеркнул, что самопровозглашенный президент Беларуси открыто заявлял, что поддерживает Азербайджан и участвовал в подготовке 44-дневной войны в Нагорном Карабахе. Поэтому он не собирается поддерживать связь ни со страной, ни с Лукашенко.
А после этого я должен что-то обсуждать с лидером Беларуси в формате ОДКБ? Но я заявляю, что отныне я не буду ездить в Беларусь. Пока президент Александр Лукашенко находится у власти в Беларуси. И вообще я заявляю, что отныне ни один официальный представитель Армении не поедет в Беларусь,
– заявил Пашинян.
В то же время премьер Армении добавил, что страна вынуждена сотрудничать с Беларусью в рамках СНГ и ЕАЭС.
Выйдет ли Армения из ОДКБ
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян 12 июня объявил, что страна планирует из ОДКБ. Об этом он объявил во время выступления на Национальном собрании 12 июня, однако не стал уточнять, когда именно это может произойти.
- Впрочем, впоследствии министр иностранных дел Армении заявил, что слова Пашиняна неправильно поняли. "Он сказал, что мы решим, когда выйдем, но назад не вернемся. Это и было сказано, не менее, не более. Если кто-то утверждает, что премьер-министр заявил, что Армения выходит из ОДКБ, то он ошибается", – пояснил министр.
- Кроме того, Армения также рассматривает возможность членства в ЕС. С соответствующим заявлением в МИД страны выступали еще в марте 2024 года. Как заявил министр, Армения стремится наладить тесные связи со странами Запада в условиях напряженности в отношениях с Россией.