Слова прем'єр-міністра Вірменії цитують вірменські ЗМІ, Відомо, що різку заяву щодо Білорусі Пашинян зробив, коментуючи відносини з ОДКБ.
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Пашинян заявив, що ніколи не поїде в Білорусь
Пашинян під час виступу у парламенті в четвер, 13 червня, зробив різку заяву. Коментуючи складні відносини між Вірменією та Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), він заявив, що ніколи не поїде в Білорусь, поки там керує Лукашенко.
Прем'єр наголосив, що самопроголошений президент Білорусі відкрито заявляв, що підтримує Азербайджан та брав участь у підготовці 44-денної війни у Нагірному Карабасі. Тому він не збирається підтримувати зв'язок ані з країною, ані з Лукашенком.
А після цього я маю щось обговорювати з лідером Білорусі в форматі ОДКБ? Але я заявляю, що відтепер я не буду їздити до Білорусі. Поки президент Александр Лукашенко перебуває при владі в Білорусі. І взагалі я заявляю, що відтепер жоден офіційний представник Вірменії не поїде до Білорусі,
– заявив Пашинян.
Водночас прем'єр Вірменії додав, що країна змушена співпрацювати з Білоруссю в рамках СНД і ЄАЕС.
Чи вийде Вірменія з ОДКБ
- Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян 12 червня оголосив, що країна планує з ОДКБ. Про це він оголосив під час виступу на Національних зборах 12 червня, однак не став уточнювати, коли саме це може відбутися.
- Втім, згодом міністр закордонних справ Вірменії заявив, що слова Пашиняна неправильно зрозуміли. "Він сказав, що ми вирішимо, коли вийдемо, але назад не повернемося. Це і було сказано, не менше, не більше. Якщо хтось стверджує, що прем'єр-міністр заявив, що Вірменія виходить з ОДКБ, то він помиляється", – пояснив міністр.
- Окрім того, Вірменія також розглядає можливість членства в ЄС. З відповідною заявою у МЗС країни виступали ще у березні 2024 року. Як заявив міністр, Вірменія прагне налагодити тісні зв'язки з країнами Заходу в умовах напруженості у відносинах із Росією.