"Если выйду на улицу, боюсь, меня застрелят": Кулеба в ООН прочитал щемящие детские дневники

Дмитрий Кулеба выступил на Генассамблее ООН. Там он зачитал дневники 3 детей из Украины, которые задокументировали свои страдания, вызванные Россией после её полномасштабного вторжения.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, через что прошли украинские дети после 24 февраля 2022 года. Его выступление в Нью-Йорке транслировалось в эфире телемарафона.

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Россияне убили дедушку с бабушкой и собак

Первым глава МИД процитировал 8-летнего Игоря Кравцова из Мариуполя. Министр прочитал его сообщение за 3 марта 2022 года. Мальчик написал о смерти своего дедушки, рассказал о своей ране на спине с выдранной кожей. Также малыш сообщил, что сестра получила ранение головы, а у "мамы выдрали мясо на руке, и у нее дыра в ноге".

После этого Кулеба зачитал сообщение за 4 марта того же года.

Вскоре у меня день рождения. С 24 февраля у меня умерли две собаки и бабушка Галя и любимый город Мариуполь,

– процитировал он мальчика.

Мама боялась, что российские оккупанты изнасилуют ребенка

Далее Кулеба прочитал дневник школьницы, которую зовут Виолетта Горбачева. Ей было 13 лет, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Этот ребенок провел около 4 месяцев во временно оккупированной Новой Каховке.

Мы не выходим из дома. Я просто боюсь, что когда я выйду из подъезда, меня застрелят. Улицы почти пустые. Папа ездит на работу, привозит продукты. Село через ГЭС обстреливают. Я пишу своему другу СМСки, но он не отвечает. Сколько моих знакомых может погибнуть – боюсь подумать,

– процитировал дипломат сообщение.

В мае 2022 года Виолетта написала, что мама ей сказала "не гулять там, где нет людей, потому что многих девушек насилуют". А 27 мая девочка написала, что у них отключили мобильную связь. По ее словам, люди стояли небольшими кучками "как зомби" возле закрытого кафе, где немного ловился местный интернет.

Захватчики убили отца на глазках девочки

Авторка третьего дневника – Ирина. Ей было 11, когда Москва начала полномасштабную агрессию против нашего государства. Этот ребенок находился в оккупированном селе и прятался в подвале. Кулеба заявил, что девочка боялась изнасилования со стороны русских военных.

Эта школьница позвонила отцу, находившемуся на контролируемой территории Украины. Она плакала и просила увезти ее оттуда. По словам министра, мужчине удалось приехать за дочерью, но на обратном пути россияне открыли огонь по их автомобилю и убили отца на глазах Ирины.

Я не желаю жить. Зачем мне жизнь без папы? Я такой беспомощный ребенок, который сам ничего не может поделать. Может быть, это наказание мне за то, что я не сумела промолчать и позвонила папе? Если бы я не позвонила ему – все было бы хорошо. Все были бы живы. Я ненавижу себя. Почему я так беспомощна?

– привел он цитату Ирины.

Кулеба заявил, что ребенок после этого почти в каждой своей записи обращался к папе. 26 мая она написала убитому россиянами отцу, что окончила 7-й класс и получила хорошие оценки. Девочка добавила, что любит папу, а также пообещала сделать все, чтобы он гордился ею.

Как отметил министр, эти строчки невозможно читать без слез. Он подчеркнул, что тысячи детей в Украине прошли через такие страдания. По его словам, Ирина передала ему наполненный страданиями и болью дневник и разрешила зачитать ее личные записи. Кулеба поблагодарил ее за мужество.