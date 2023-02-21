Это начало третьей мировой войны для Кремля, – в Британии охарактеризовали выступление Путина

Владимир Путин 21 февраля произнес маразматическое обращение к федеральному собранию. В Великобритании уже отреагировали на заявления бункерного деда.

Аналитик Майкл Кларк заявил, что для Путина это выступление – начало Третьей мировой войны. Полномасштабное вторжение России в Украину не дало результатов, которые хотел Путин. Теперь он пытается объяснить, почему Россия должна пойти на еще большие потери. По состоянию на 21 февраля "пакезитировали" уже 144 440 окупантов.

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Именно поэтому Путин пытается сделать вид, что это война на выживание. Кроме того, во время выступления он традиционно для России начал бряцать ядерным оружием. В частности, заявил, что страна-террористка готова к испытаниям.

В общем выступление бункерного деда было таким скучным, что уснули его даже ближайшие кремлевские приспешники. В частности, сеть порадовали кадры со спящим Дмитрием Медведевым. Очевидно, он вел войну со сном и потерпел такое же сокрушительное поражение, как российские оккупанты на поле боя.

Кроме того, Путин заявил, что Россия останавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, который был подписан в 1991 году.