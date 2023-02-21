Лавров скривился, а Медведев скучает: как выглядели "захватывающие" лица на выступлении Путина
Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз собрал своих приспешников, чтобы они послушали его имперский бред. Только взгляните на эти "высокоинтеллектуальные" лица.
На обращение Путина к федеральному собранию согнали все "сливки" российских властей. Потом в таком же составе всех этих извергов нужно будет судить на специальном трибунале.
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"Высокоинтеллектуальные лица" российской элиты
Пока все эти преступники собрались слушать своего бункерного "царька", российские оккупанты продолжают гибнуть в Украине. За почти год полномасштабной войны они лишились почти 145 тысяч собственных военных. Но их это совсем не волнует.
Лавров, Шойгу и другие приспешники ждут выступление Путина / Скриншот с видео
"Высокоинтеллектуальные" лица российской элиты. Шойгу сидит, Матвиенко пришла. Лавров соскучился и сидит с гнилым взглядом. Лицо Шойгу смотрит куда-то в "светлое" будущее. А Медведев отвернулся,
– прокомментировала фотографию ведущая 24 Канала Ирина Узлова.
Фсбшник Кирилл также приехал на главный шабаш / Скриншот с видео
На своем выступлении Владимир Путин продолжил рассказывать разный бред о "неонацистах", "киевском режиме" и других абсурдных вещах. В войне, конечно, диктатор обвинял "коллективный Запад" и в очередной раз оправдывал Россию. Будто бы она ни на кого не нападала, а только защищается.
Ведущая 24 Канала разнесла российскую "элиту", собравшуюся слушать бункерного диктатора: смотрите видео
Бункерный карлик каждый раз рассказывает такой бред. Видно, что приспешники внимательно его слушали. Главный "любитель алкоголя" Дмитрий Медведев особенно тщательно подготовился к выступлению "царя".
Медведев очень внимательно слушал Путина / Скриншот с видео
Еще один внимательный слушатель / Скриншот по видео
Речь Путина 21 февраля: что известно
- Российский диктатор Владимир Путин провел обращение к федеральному собранию 21 февраля. Интересно, что сначала речь планировалась на 27 декабря, но ее перенесли. Собравшиеся часто дремали и невнимательно слушали бункерного карлика.
- Ничего нового в своей речи Путин не поведал. Он продолжил рассказывать басни о "русофобии", "агрессивном Западе", "киевском режиме" и другом бреде. Забавно, что диктатор даже начал говорить, что в России прям таки начался экономический расцвет.
- Также Путин снова принялся за ядерный шантаж. Он заявил, что Россия приостанавливает участие в договоре СНВ-3 (сокращение и ограничение стратегических наступательных вооружений СССР – США – 24 Канал). Конечно, здесь он тоже обвинил во всем Соединенные Штаты.