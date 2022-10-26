Черный рынок оружия, грязная бомба, потеря суверенитета: Путин снова наговорил глупостей об Украине
Диктатор вражеской страны собрал заседание, на котором озвучил множество маразматических заявлений о нашем государстве. В ход пошли все самые бессмысленные и абсурдные нарративы Кремля.
Кремль изо всех сил пытается диктовать свою информационную повестку, однако выходит у него это очень плохо. Кроме бездоказательных вбросов о разработке биологического оружия, "грязной бомбе" и потере суверенитета Украины, Путин ничего "толкового" не сказал. Все-таки ощущается определенный "кризис" российской пропаганды: вражеский диктатор и до того звучал совсем неубедительно, а теперь его еще и просто неинтересно стало слушать.
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Самое бессмысленное из выступления Путина
Известно, что мероприятие было посвящено встрече с главами спецслужб СНГ. Лидер государства-террориста своим ртом произнес следующие тезисы:
- Мир меняется и становится многополярным.
- Некоторые страны "используют" тактику шантажа и прямого устрашения на пространстве СНГ.
- Украина практически потеряла суверенитет и ею непосредственно руководит США.
- Украинскую территорию превратили в полигон для биологических экспериментов, а сейчас накачивают вооружением.
- США используют Украину как таран против России.
- Диверсия на "Северных потоках" – это уничтожение общеевропейской энергетической инфраструктуры.
Если у вас стальная психика, можете попробовать сами убедиться, какой маразм наговорил российский диктатор. Однако предупреждаем, что это может быть опасно для вашего здоровья.
Выступление Путина на заседание 25 октября: смотрите фрагмент видео из росСМИ
Однако была и определенная "новизна" в выступлении Путина, он сказал, что в Украине формируется черный рынок оружия и "есть риск" попадания в руки злоумышленников ПЗРК и высокоточного оружия. Ну, и вспомнил диктатор снова фейк о "грязной бомбе" и привычных для нас "секретных лабораториях".
Путин говорит о лабораториях в Украине: смотрите фрагмент его выступления
Последние новости о президенте России
- Напомним, недавно президент Путин встретился с главой Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало. Наверное, ему никто не напомнил выпить таблетки, потому что наговорил он очень много глупостей.
- И это не шутка – Путин действительно болен. Стало известно, что он похудел на 8 килограммов и кашляет. В России говорят о том, что у диктатора серьезные проблемы со здоровьем.