Царь из "низов": Путин пожаловался на бедное детство и заявил, что "слышит пульс рядового человека"

Путин во время выступления 27 октября рассказывал о своем бедном детстве, уверяя, что "чувствует пульс рядового человека".

Путин, несмотря на наличие "дворца" под Геленджиком, заявил, что он якобы "человек из низов". Диктатор заявил, что выступает за равноправие, передает 24 канал.

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Путин пожаловался на бедное детство

Глава Кремля наговорил, что его отец работал мастером, а мать няней и ночным сторожем.

Я всегда очень тонко чувствую пульс того, чем живет рядовой человек,

– сказал Путин.

Далее он начал утверждать, что выступает за равноправные отношения с учетом интересов всех людей, а не только "золотого миллиарда". Цинизм такой риторики состоит в том, что диктатор действительно посылает таких "рядовых" людей на смерть в Украину, заставляя их воевать за кремлевские желания.

Абсурд на выступлении Путина: главное

Путин обвинил Запад во всех бедах мира: в обострении войны в Украине, разжигании конфликтов на Тайване, продовольственном кризисе, а также разрушении "Северного потока".

Не обошлось без гомофобных заявлений о ЛГБТ и рассказах о "традиционных ценностях".

Кроме того, диктатор заявил, что США и Запад дискредитировали доллар и украли российские резервы. Впрочем, после подобных обвинений Путин попросил Запад "жить дружно".

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