Попытка купить себе больше времени: в ISW проанализировали речь Путина к Федеральному Собранию

Владимир Путин выступал накануне перед Федеральным Собранием. В течение почти двух часов он лил воду о процветании России, а приправил все это приостановкой участия в ДСНВ.

Аналитики отметили, что во время выступления Путин не сформулировал никаких конкретных целей или намерений, касающихся войны в Украине. Так что в Институте по изучению войны предположили, для чего диктатор из Кремля почти 2 часа мариновал собравшихся.

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Путину нужно время

Составители отчета отметили, что президент России во время выступления на Федеральном Собрании подкрепил несколько давних риторических позиций. Сделал он это для того, чтобы "купить больше места и времени для затяжной войны".

В своем выступлении он отмечал, что так называемая "спецоперация" началась, чтобы защитить людей на "исторических землях" России. А еще для того, чтобы обеспечить внутреннюю безопасность для страны-агрессора. Не обошлось без обвинений коллективного Запада в том, что он вооружает Украину.

Речь была бессодержательна

Составители отчета отметили, что Путин мог бы во время своего выступления сформировать новые цели и средства их достижения.

объявить очередную волну частичной мобилизации;

переопределить "специальную военную операцию", назвав ее войной;

принять дополнительные меры по мобилизации российской оборонно-промышленной базы более конкретным способом.

Но кремлевский диктатор пошел по другому пути. Его выступление имело очень мало содержания. И, предполагают составители отчета, это должно было создать информационные условия для продолжительной войны в Украине. По крайней мере, потому, что он не формулировал конкретные временные цели и рассматривает войну как экзистенциальную для русского населения.

Внимание привлекла приостановка участия в ДСНВ

По словам аналитиков из Института, заявление о приостановление России в участии в Договоре о сокращении стратегических вооружений привлекла к себе больше внимания, чем остальные выступления. Диктатор из Кремля жаловался, что коллективный Запад использовал ДСНВ, чтобы попытаться нанести стране-агрессору стратегическое поражение. Мол, поэтому Россия приостанавливает свое участие в этом договоре.

В то же время Путин призвал российское минобороны и росатом обеспечить готовность к испытанию ядерного оружия. Не исключают аналитики, что диктатор сделал это для того, чтобы в информационное пространство ввести ядерную риторику. Собственно, это должно было бы отвлечь внимание от его бессодержательного выступления.

Составители отчета предполагают, что ядерная риторика должна несколько деморализовать Украину и Запад, а также компенсировать провалы России на поле боя. В то же время в Институте считают, что Россия не будет использовать ядерное оружие в Украине или против НАТО.