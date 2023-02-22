Аналітики зауважили, що під час виступу Путін не сформулював жодних конкретних цілей чи намірів, які б стосувалися війни в Україні. Тож в Інституті з вивчення війни припустили, для чого диктатор з Кремля майже 2 години маринував присутніх.

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Путіну потрібний час

Укладачі звіту зауважили, що президент Росії під час виступу на Федеральних Зборах підкріпив кілька давніх риторичних позицій. Зробив він це для того, щоб "купити більше місця та часу для затяжної війни".

У своєму виступі він наголошував, що так звана "спецоперація" почалася, щоб захистити людей на "історичних землях" Росії. А ще для того, щоб гарантувати внутрішню безпеку для країни-агресорки. Не минулося без звинувачень колективного Заходу у тому, що він озброює Україну.

Промова була беззмістовна

Укладачі звіту зауважили, що Путін міг би під час свого виступу сформувати нові цілі та засоби їх досягнення:

оголосити чергову хвилю часткової мобілізації;

перевизначити "спеціальну військову операцію", назвавши її війною;

вжити додаткових заходів для мобілізації російської оборонно-промислової бази конкретнішим способом.

Але кремлівський диктатор пішов іншим шляхом. Його виступ мав дуже мало змісту. І, припускають укладачі звіту, це мало б створити інформаційні умови для тривалої війни в Україні. Принаймні тому, що він не формулював конкретні часові цілі та розглядає війну як екзистенційну для російського населення.

Увагу привернуло призупинення участі у ДСНО

За словами аналітиків з Інституту, заява про призупинення Росії в участі у Договорі про скорочення стратегічних озброєнь привернула до себе більше уваги, ніж решта виступу. Диктатор з Кремля бідкався на те, що колективний Захід використовував ДСНО, щоб спробувати завдати країні-агресорці стратегічної поразки. Мовляв, саме тому Росія призупиняє свою участь у цьому договорі.

Водночас Путін закликав російське міноборони та росатом забезпечити готовність до випробування ядерної зброї. Не виключають аналітики, що диктатор зробив це для того, щоб в інформаційний простір ввести ядерну риторику. Власне, це мало б відвернути увагу від його беззмістовного виступу.

Укладачі звіту припускають, що ядерна риторика мала б дещо деморалізувати Україну та Захід, а також компенсувати провали Росії на полі бою. Водночас в Інституті вважають, що Росія не використовуватиме ядерну зброю в Україні або проти НАТО.