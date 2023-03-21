Восхвалял МУС: в сети упоминают о выступлении Путина в Гааге 2005 года

Мало кто знает, однако в 2005 году Владимир Путин выступал в Гааге, где восхвалял Международный уголовный суд. Очевидно, в недалекой перспективе ему снова придется его посетить, но с совсем другой целью.

Международный уголовный суд в Гааге в Нидерландах 17 марта принял решение о выдаче ордера на арест президента России. В Кремле сразу начали рассказывать, что не признают юрисдикцию МУС, однако почему-то забыли вспомнить, что в этом учреждении 18 лет назад выступал сам Путин, который тогда подчеркивал важность существования организации, – информирует 24 Канал со ссылкой на анонимные телеграммы-каналы.

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Трансформация президента России

Во время своего выступления на трибуне в Гааге в 2005 году Владимир Путин, как ни странно, заявлял, что сам факт существования в системе ООН международного суда – важный фактор стабильности и легитимности этой организации. По его словам 18-летней давности, одна из задач МУС – вырабатывать стратегии для реагирования на новые вызовы и угрозы.

Международный суд вносит огромное влияние в дело предотвращения международных конфликтов и мирного урегулирования возникших споров. В конечном итоге ваша деятельность (МУС – 24 Канал) способствует утверждению международной справедливости. Это стало возможным благодаря независимости суда, его особому статусу и уникальному составу его судей,

– говорил президент России в 2005 году.

Напомним, что уже в 2008 году российские войска ворвались в Грузию и оккупировали часть ее территории. В 2014 году началась война на Донбассе, а в 2022 – полномасштабное вторжение. Собственно, именно от отго момента Путин делает все, чтобы снова вернуться в Международный уголовный суд в Гааге, однако уже в роли подсудимого, на руках которого кровь десятки тысяч человек.

Путин выступает в МУС в 2005 году: смотрите видео из соцсетей

Какое основание для выдачи ордера на арест Путина

Следует отметить, что МУС выдал ордер на арест не только президента России, но и уполномоченной по правам детей Марии Львовой-Беловой. Очевидно, она вместе со своим "бункерным" хозяином имеет отношение к похищению детей с временно оккупированных территорий нашего государства.

Вместе с тем важно понимать, что это решение не гарантирует, что уже в ближайшие месяцы Путин отправится в тюрьму, ведь перед тем его нужно будет еще поймать.

Собственно, арестовать диктатора могут только в тех странах, которые ратифицировали Римский устав Международного уголовного суда – то есть признали его юрисдикцию. Скажем, это сделала Германия.

Кстати, на днях в Берлине заявили, что готовы применить ордер на арест Путина, как только его нога ступит на земле Германии.



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