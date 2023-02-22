Еще до прихода Путина: москвичи массово давали драпака из "Лужников"

Бункерный диктатор 22 февраля провел митинг-концерт на стадионе "Лужники" в Москве, но выступление его было кратким. Выступал Владимир Путин перед трибунами, заполненными массовкой. А когда выступление завершилось – люди сразу же начали расходиться. А некоторые сбежали еще до начала выступления.

Очевидно, им заплатили только за то, чтобы послушали выступление главы Кремля.

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Итак, сразу после того, как Путин договорил, люди начали массово покидать трибуны. На обнародованных в сети кадрах видно, как россияне уходят со стадиона, пряча флаги в пакеты. Ну, это уже прогресс, ведь они больше не выбрасывают их в помойку. Правда, неизвестно, что осталось за кадром.

В телеграмме уже распространяется информация, что массовку на концерт набирали за гонорар 500 рублей, а студентам обещали освобождение от пар. В сети появляется все больше видео, на которых видны огромные толпы, идущие в метро.

"Люди замерзли. Чая нет. Гречка закончилась. Хот-доги тоже закончились. Приблизительно в 13:30 все закончилось. Люди замерзли и идут массово все. На камеру боятся сказать, что они идут. Идут в сторону метро, но боятся сказать правду", – комментирует женский голос за кадром в одном из роликов.

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Стоит напомнить, что 18 марта 2022 года во время выступления российского президента Владимира Путина в "Лужниках", посвященном восьмой годовщине аннексии Крыма, внезапно прервалась трансляция, вместо которой включили записи Олега Газманова. По словам Антона Геращенко, трансляцию прервали из-за того, что Путина начали освистывать.

Как прошло выступление Путина

Глава Кремля традиционно прошелся по типичным пропагандистским клише о "специальной военной операции", несколько раз крикнул "Ура!" к зрителям, заявив о единстве нации.

На фразе "Приветствую с грядущим праздником – Днем защитника отечества" Путин сошел со сцены, перед этим пожав руки представителям генералитета. Всего его выступление длилось не более 10 минут.

Добавим, что концерт в "Лужниках" посвящен годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. У стадиона СМИ даже заметили установку ПВО. Интересно, что на стадионе было много патриотической символики, а вот традиционная для российских окупантов буква Z отсутствовала. На концерте выступили любимцы путинского режима.