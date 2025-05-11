Путин выступает с циничным заявлением о войне в Украине: что он сказал о перемирии

Российские СМИ и "военкоры" сообщали, что Путин "взорвет американский прайм-тайм" своими заявлениями. Диктатор начал свое выступление 11 мая.

Что сказал Путин 11 мая

В своей речи Путин традиционно сосредоточился на критике Украины. Мол, Россия предлагала Киеву прекратить огонь, а тот не поддержал и якобы нарушал перемирие.

Он предложил Украине "возобновить переговоры" 15 мая в Стамбуле. Фактически не продлив трехдневное перемирие на "день победы".

И обещал поговорить с Эрдоганом, чтобы тот способствовал проведению переговоров с Украиной.

Не исключаем, что удастся договориться о каких-то новых перемириях,

– сказал Путин.

Но сразу цинично добавил, что надо "устранить первопричины конфликта". За этой формулировкой стоят хорошо известные "денацификация" и "демилитаризация" Украины. То есть хозяин Кремля в очередной раз предлагает то, на что невозможно согласиться.

По его словам, решение сейчас за украинской властью. Москва якобы готова возобновить переговоры, которые "прекратила Украина в 2022 году". К этому была добавлена манипулятивная фраза вроде "все, кто хочет мира, это поддержат".

Путин поблагодарил тех, кто якобы способствует установлению мира в Украине, – Китая, Бразилии и США.