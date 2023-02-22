Владимир Путин 22 февраля выполз на шабаш в "Лужники". Также на мероприятии выступали "звезды", для которых приходилось покупать массовку за 500 рублей. Не обошлось и без курьезов.

Выступление Путина было коротким и традиционно скучным. Бункерный дед нес бред, а массовка в зале и на сцене делала вид, что ей очень интересно. Видео с шабаша распространили росСМИ, сообщает 24 канал.

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Также не обошлось без музыкального сопровождения. Здоровье Путина ухудшается, так что, возможно, вскоре для него споет Кобзон, а пока – "играли" на скрипках.

Правда, в России ничего нормально не могут сделать. Пока скрипачки вдохновенно водили смычком, им включили не ту фонограмму: гитары вместо скрипок.

Даже зазомбированные и купленные посетители мероприятия не удержались от смеха.

Курьез в "Лужниках": смотрите видео

Следует заметить, что выступление Путина и его заявления о "праздничном настроении" возмутило даже прокремлевских зомби. Граждане страны-террористки не понимают, что празднует бункерный дед, когда российские оккупанты ежедневно "пакетизируются" сотнями.

Чтобы собрать массовку для Путина в "Лужниках", россиянам предлагали по 500 рублей. Студентов пытались подкупить возможностью прогуляться пары.