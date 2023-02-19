За возможность прогулять пары: студентов зовут на митинг на "Лужниках" слушать Путина

В среду, 22 февраля, в Москве на стадионе "Лужники" пройдет большой концерт-митинг. Там может выступить российский диктатор Владимир Путин.

Телеграмм-канал SOTA сообщает, что уже начали набирать студентов на мероприятие в Москве. Им предлагают работать с 9 утра до 6 вечера – 9 часов – за еду и "брендированную экипировку", передает 24 Канал.

Смотрите также Из-за нападения на Украину Путин лишил российскую экономику 190 миллиардов долларов, – Bloomberg

Студентов зовут работать за еду

В обязанности студентов будет входить раздача сувенирной продукции, навигация участников и "помощь организаторам".

Также студентам предлагают роль зрителей на концерте, места в первых рядах, пледы и освобождение от пар в день мероприятия. Согласно информации от источников канала в РГУ нефти и газа (НИУ) имени Губкина, некоторым группам заявили, что отказаться от участия можно только по уважительным причинам.



Сообщения студентам / Скриншот

Что известно о концерте в "Лужниках"