Такие надежды у россиян есть, но, вероятнее всего, они являются частью продвигаемой их президентом стратегии. Об этом 24 Каналу рассказал литовский эксперт по вопросам безопасности Мариус Лауринявичюс, добавив, что заявления Путина во время речи в Валдае это подтверждают.

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Будут ли развиваться события по сценарию Путина

Страна-агрессор, очевидно, не выполнила свою первоочередную стратегию и не победила Украину за 3 дня. После этого планы поменялись и Путин начал войну на истощение. По словам эксперта, ее важным элементом являются не только бои на фронте, но и все, что происходит в политических кругах Запада. Россия всячески пытается добиться того, чтобы к власти в других странах пришли силы, которые были бы лучше настроены на соглашения с ней.

Нельзя сказать, что это им всегда выходит, но это часть стратегии. Где-то она осуществляется, а где-то нет, но это не просто надежда, а все-таки часть стратегии, которой они придерживаются,

– рассказал литовский эксперт.

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