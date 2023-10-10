Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, во время выступления на Валдае Путин воспользовался возможностью назвать разные варианты.
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"Это многовекторная риторика. Путин и его окружение всегда этим пользуются. Озвучиваются все возможные варианты, чтобы потом можно было сказать: "Как мы и говорили в октябре, мы идем оттуда", чтобы потом не было ответного негатива, чтобы "прикрыть" побег ", – предположил он.
Россияне могут принять решение об отходе
Роман Свитан отметил, что со временем захватчики могут заявить о выходе из Запорожского и Херсонского направлений, но объяснить, что они якобы "спасли" пророссийское население, а территории им якобы и "не были нужны".
Поэтому через несколько месяцев россияне могут принять решение об отходе из Запорожского и Херсонского направлений, сказать: "Путин говорил, что у нас задача "спасти" российское население". Путин может включить эту риторику и оставляет дверь открытой,
– считает военный эксперт.
Свитан о речи Путина на Валдае: смотрите видео
Владимир Путин: последние новости
- Во время встречи с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа Ас-Судани российский диктатор Владимир Путин впервые прокомментировал нападение ХАМАС на Израиль. Конечно, во всем он обвинил США. Путин не забыл вспомнить о войне в Украине, которую он цинично назвал "украинским кризисом".
- Аналитики ISW проанализировали, как Путин использует ситуацию в Израиле против Украины. Отмечается, что Кремль ужесточил несколько информационных операций после нападения ХАМАС на Израиль, которое произошло 7 октября. В первую очередь Россия обвиняет страны Запада в якобы "пренебрежении конфликтами на Ближнем Востоке ради поддержки Украины".
- Кроме того, в американском Институте изучения войны отметили, что Путин боится официально объявлять мобилизацию в России, ему остается лишь скрыто бросать россиян на фронт. Дело в том, что Кремль хочет "нарисовать" Путину более 80% поддержки на президентских выборах, запланированных на весну 2024 года.