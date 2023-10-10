Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, во время выступления на Валдае Путин воспользовался возможностью назвать разные варианты.

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"Это многовекторная риторика. Путин и его окружение всегда этим пользуются. Озвучиваются все возможные варианты, чтобы потом можно было сказать: "Как мы и говорили в октябре, мы идем оттуда", чтобы потом не было ответного негатива, чтобы "прикрыть" побег ", – предположил он.

Россияне могут принять решение об отходе

Роман Свитан отметил, что со временем захватчики могут заявить о выходе из Запорожского и Херсонского направлений, но объяснить, что они якобы "спасли" пророссийское население, а территории им якобы и "не были нужны".

Поэтому через несколько месяцев россияне могут принять решение об отходе из Запорожского и Херсонского направлений, сказать: "Путин говорил, что у нас задача "спасти" российское население". Путин может включить эту риторику и оставляет дверь открытой,

– считает военный эксперт.

Свитан о речи Путина на Валдае: смотрите видео

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