Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі та льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, під час виступу на Валдаї Путін скористався можливістю назвати різні варіанти.

Читайте також Путін сподівається, що Захід припинить підтримку України

"Це багатовекторна риторика. Путін та його оточення завжди цим користуються. Озвучуються усі можливі варіанти, щоб потім можна було сказати: "Як ми й казали у жовтні, ми йдемо звідти", щоб потім не було негативу у відповідь, щоб "прикрити" втечу", – припустив він.

Росіяни можуть прийняти рішення про відхід

Роман Світан зазначив, що з часом загарбники можуть заявити про вихід з Запорізького та Херсонського напрямків, але пояснити, що вони начебто "врятували" проросійське населення, а території їм нібито і "не були потрібні".

Тому через декілька місяців росіяни можуть прийняти рішення про відхід з Запорізького та Херсонського напрямків, сказати: "Путін казав, що у нас завдання "врятувати" російське населення". Путін може ввімкнути цю риторику та залишає двері відкритими,

– вважає військовий експерт.

Світан про промову Путіна на Валдаї: дивіться відео

Владімір Путін: останні новини