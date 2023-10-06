Путин делает ставку на политиков в странах Запада, которые будут продвигать его нарративы. Такое мнение 24 Каналу озвучил журналист, медиаменеджер, заместитель гендиректора телеканала ATR Айдер Муджабаев.

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"Путин чувствует себя примой провинциального театра"

Айдер Муджабаев убежден, что своей речью Путин больше обращался к западным политикам, мол, "Запад спровоцировал его напасть на Украину". Он надеется, что на выборах в европейских странах будут побеждать пророссийские кандидаты, продвигающие тезисы о "примирении" с Путиным.

Он делает ставку на политическое смещение на Западе, что там начнут заниматься самотравлей, скажут: "Надо что-то делать, воевать вечно нельзя". Думаю, что это шоу рассчитано и на своих, но прежде всего на Запад. Это игра в стиле ФСБ: "Я не виноват, меня просто заставили",

– сказал он.

Путина уже не приглашают на международные визиты, поэтому он чувствует себя униженным. А такие выступления с массовкой в зале – это "теплая ванна" для диктатора.

"Его никуда не приглашают. Он вынужден обращаться к Западу с помощью этих актеров. Это сидящая в зале или на сцене массовка, которая ему что-то там поддакивает, задает удобные вопросы. Он чувствует себя примой провинциального театра, которой аплодируют все вокруг", – подчеркнул журналист.

Таким образом Путин рассчитывает, что его заявления будут транслировать все российские и западные медиа, в частности, твиттер, принадлежащий скандальному Илону Маску, и будут сеять сомнения среди разных аудиторий. Особенно это направлено на Запад.

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