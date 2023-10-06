Путін робить ставку на політиків у країнах Заходу, які просуватимуть його наративи. Таку думку 24 Каналу озвучив журналіст, медіаменеджер, заступник гендиректора телеканалу ATR Айдер Муджабаєв.

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"Путін почувається примою провінційного театру"

Айдер Муджабаєв переконаний, що своєю промовою Путін більше звертався до західних політиків, мовляв, "Захід спровокував його напасти на Україну". Він сподівається, що на виборах у європейських країнах перемагатимуть проросійські кандидати, які просуватимуть тези про "примирення" з Путіним.

Він робить ставку на політичний зсув на Заході, що там почнуть займатися самоцькуванням, скажуть: "Треба щось робити, воювати вічно не можна". Думаю, що це шоу розраховане і на своїх, але насамперед на Захід. Це гра у стилі ФСБ: "Я не винний, мене просто змусили",

– сказав він.

Путіна вже не запрошують на міжнародні візити, тому він відчуває себе приниженим. А такі виступи із масовкою у залі – це "тепла ванна" для диктатора.

"Його нікуди не запрошують. Він змушений звертатися до Заходу за допомогою цих акторів. Це масовка, яка сидить у залі, на сцені, яка йому щось там підтакує, ставить зручні запитання. Він почувається примою провінційного театру, якій аплодують усі навколо", – підкреслив журналіст.

У такий спосіб Путін розраховує, що його заяви транслюватимуть усі російські та західні медіа, зокрема, твітер, який належить скандальному Ілону Маску, та сіятимуть сумніви серед різних аудиторій. Особливо це спрямовано на Захід.

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