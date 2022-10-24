Подтанцовывают и машут палками: соцсети высмеивают видео с подготовкой белорусского спецназа

В сети появилось видео выступления белорусских спецназовцев. Пользователи взорвались шутками по поводу незаурядного "мастерства" бойцов.

На видео можно увидеть, как спецназовцы прыгают на сцене с палками. После этого они бьют себя табличками по голове.

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Белорусский спецназ развеселил украинцев

В сети молниеносно распространилось видео выступления белорусских спецназовцев. Украинцев изрядно развеселило их мастерство и мощь, поэтому они начали насмехаться над бойцами.

Ролик начинается с того, что военные прыгают с палками вокруг своего собрата. Затем спецназовцы ломают их об его спину и руки.

После этого на украшенной воздушными шарами сцене, развернутой возле какого-то детского клуба, начинается настоящая суета. Белорусы бегают с табличками и автоматами, вероятно забыв, в каком порядке им нужно встать, чтобы создать надпись "За спецназ!"

В этот день бойцам повезло, и все удалось. Однако потом они почему-то начали наказывать себя и разбивать эти таблицы о свои головы. Примечательно, что последний боец оказался самым сообразительным – он не захотел вредить себе, поэтому разбил свою плиту о голову соседа.

Весь этот перформанс сопровождал саундтрек с Mortal Combat. Очевидно, что с такой эпической музыкой белорусские спецназовцы чувствовали себя еще более мощными.

Смотрите видео выступления белорусского спецназа:

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Лукашенко уверен в мастерстве своей армии

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко недавно заявил, что его страна достойно ответит любому противнику.

Мы к этому готовились не один десяток лет. Если нужно будет, то мы ответим,

– подчеркнул Лукашенко.

По его словам, какие-то "негодяи" хотят затянуть Беларусь в войну. Возможно, Лукашенко так завуалированно обвиняет Россию, уже давно сделавшую эту страну военным плацдармом. Однако все же это маловероятно – белорусский диктатор полностью поддерживает Кремль.

"Это наша главная задача – не должно быть войны на территории Беларуси. И мы, военные, должны принять меры, чтобы ее не было", – заявил Лукашенко.

Он считает, что хотя белорусы уже "нутром чувствуют что-то нехорошее", им не стоит волноваться. Ведь есть военные, которые продемонстрируют свою решимость и будут защищать Беларусь, так что "ни один подлец туда не сунется".

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