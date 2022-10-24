На відео можна побачити, як спецпризначенці стрибають на сцені з палицями. Після цього вони б'ють себе табличками по голові.

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Білоруський спецназ розвеселив українців

У мережі блискавично поширилося відео виступу білоруських спецпризначенців. Українців неабияк розвеселила їхні майстерність і міць, тож вони почали кепкувати з бійців.

Ролик починається з того, що військові стрибають з палицями навколо свого побратима. Потім спецпризначенці ламають їх об його спину та руки.

Після цього на прикрашеній повітряними кульками сцені, яку розгорнули біля якогось дитячого клубу, починається справжня метушня. Білоруси бігають з табличками та автоматами, ймовірно забувши, у якому порядку їм потрібно встати, щоб створити напис "За спецназ!".

Цього дня бійцям пощастило і все вдалося. Проте опісля вони чомусь почали карати себе та розбивати ці таблиці об свої голови. Прикметно, що останній боєць виявився найкмітливішим – він не захотів собі шкодити, тому розбив свою плиту об голову сусіда.

Весь цей перфоманс супроводжував саундтрек з Mortal Combat. Очевидно, що з такою епічною музикою білоруські спецпризначенці відчували себе ще потужнішими.

Дивіться відео виступу білоруського спецназу:

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Лукашенко впевнений у майстерності своєї армії

Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко нещодавно заявив, що його країна гідно відповість будь-якому противнику.

Ми до цього готувалися не один десяток років. Якщо потрібно буде, то ми відповімо,

– наголосив Лукашенко.

За його словами, якісь "негідники" хочуть затягнути Білорусь у війну. Можливо, Лукашенко так завуальовано звинувачує Росію, яка вже давно зробила цю країну військовим плацдармом. Однак все ж це малоймовірно – білоруський диктатор цілковито підтримує Кремль.

"Це наше головне завдання – не повинно бути війни на території Білорусі. І ми, військові, повинні вжити заходів, щоб її не було", – заявив Лукашенко.

Він вважає, що, хоч білоруси вже "нутром відчувають щось недобре", їм не варто хвилюватися. Адже є військові, які продемонструють свою рішучість та захищатимуть Білорусь, тож "жоден негідник туди не сунеться".

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