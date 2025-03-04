Перед выступлением Трампа в Конгрессе: Зеленский посылает США серьезные сигналы

Владимир Зеленский обнародовал заявление в соцсети Х, где указал, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить мир. Также президент подчеркнул, что наше государство готово подписать соглашение с США в любое время и в любом формате. Это – замечательные новости накануне выступления Трампа в Конгрессе.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, соучредитель Консорциума оборонной информации Михаил Самусь, заметив, что заявление Зеленского является чрезвычайно положительным. Теперь стоит внимательно наблюдать, как ситуация будет развиваться в дальнейшем.

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Чем особенное заявление Зеленского

Как отметил Самусь, в новом заявлении Зеленского есть важные сигналы. Прежде всего стоит обратить внимание на то, что президент вспомнил идею перемирия в воздухе и на море. Буквально недавно такое предлагали Великобритания и Франция.

Также Соединенные Штаты серьезно давили на Украину после встречи Зеленского и Трампа. Оттуда буквально лились агрессивные слова. Теперь в своем заявлении Зеленский пробует уладить ситуацию и настроиться на конструктив.

Я так понимаю, что это официальное предложение Трампу до того, как он выступит в Конгрессе. Потому что выступить можно по-разному. Можно сказать, что "мы прекращаем помощь Украине". Или же сказать, что "мы с президентом Зеленским договорились подписать соглашение о ресурсах". И сейчас это будет самой большой победой Трампа,

– сказал Самусь.

В таком случае фаза обострения, которую постоянно создает Дональд Трамп, перейдет в обычное русло. И самое интересное, что Зеленский действовал очень похоже. Он отстаивал интересы Украины, от чего случился конфликт. Но это дало свои результаты.

Напряженная встреча между Зеленским и Трампом заставила Европу срочно "ускоряться". Там уже обсуждают идеи гарантий безопасности для нашего государства; усиление помощи Украине; усиление собственной обороны и т.п.

Великобритания и Франция "включились" относительно гарантий безопасности Украины. Это может лечь в основу следующего соглашения. Это соглашение о ресурсах, вероятно, не будет содержать привязки к безопасности. Это будет уже отдельное соглашение о гарантиях безопасности, где США, возможно, даже гарантировать прикрытие с точки зрения ПВО, разведки, спутниковой связи, целеуказания и т.п,

– отметил Самусь.

Напомним, в своей заметке Владимир Зеленский отметил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров и работать под сильным лидерством Трампа. Также он оценил предыдущую встречу с президентом США.