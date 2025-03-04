Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, співзасновник Консорціуму оборонної інформації Михайло Самусь, зауваживши, що заява Зеленського є надзвичайно позитивною. Тепер варто уважно споглядати, як ситуація буде розвиватися надалі.

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Чим особлива заява Зеленського

Як наголосив Самусь, у новій заяві Зеленського є важливі сигнали. Насамперед варто звернути увагу на те, що президент згадав ідею перемир'я в повітрі та на морі. Буквально нещодавно таке пропонували Велика Британія та Франція.

Також Сполучені Штати серйозно тиснули на Україну після зустрічі Зеленського і Трампа. Звідти буквально лилися агресивні слова. Тепер у своїй заяві Зеленський пробує залагодити ситуацію і налаштуватися на конструктив.

Я так розумію, що це офіційна пропозиція Трампу до того, як він виступить в Конгресі. Бо виступити можна по-різному. Можна сказати, що "ми припиняємо допомогу Україні". Чи сказати, що "ми з президентом Зеленським домовилися підписати угоду про ресурси". І наразі це буде найбільшою перемогою Трампа,

– сказав Самусь.

У такому випадку фаза загострення, яку постійно створює Дональд Трамп, перейде в звичайне русло. І найцікавіше, що Зеленський діяв дуже схоже. Він відстоював інтереси України, від чого стався конфлікт. Але це дало свої результати.

Напружена зустріч між Зеленським і Трампом змусила Європу терміново "пришвидшуватися". Там вже обговорюють ідеї гарантій безпеки для нашої держави; посилення допомоги Україні; посилення власної оборони тощо.

Велика Британія та Франція "увімкнулися" щодо гарантій безпеки України. Це може лягти в основу наступної угоди. Ця угода про ресурси, ймовірно, не міститиме прив'язки до безпеки. Це буде вже окрема угода про безпекові гарантії, де США, можливо, навіть гарантуватимуть прикриття з точки зору ППО, розвідки, супутникового зв'язку, цілевказання тощо,

– зазначив Самусь.

Нагадаємо, у своєму дописі Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів та працювати під сильним лідерством Трампа. Також він оцінив попередню зустріч із президентом США.