Его не могли побить 60 лет: Трамп установил новый рекорд во время выступления в Конгрессе

Первая речь Дональда Трампа на совместном заседании Конгресса длилась примерно 1 час 39 минут. Она стала самым длинным обращением президента США за последние 60 лет.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Что известно о рекорде Трампа

Выступление Дональда Трампа на совместном заседании Конгресса длилось 1 час 39 минут, что сделало его самым длинным ежегодным обращением президента США с 1964 года.

По данным American Presidency Project, Трамп превзошел предыдущий рекорд, установленный Биллом Клинтоном в 2000 году, тогда его речь длилась 1 час 29 минут.

В хронометраж выступления Трампа вошел двухминутный перерыв, когда из зала заседаний Палаты представителей выводили демократа Эла Грина.

В издании отметили, что хоть первая речь на посту президента технически не является обращением "О положении страны", она фактически выполняет такую же функцию, как и ежегодное послание к Конгрессу.

Напомним, что во время своей речи в Конгрессе Трамп рассказал, что получил "важное письмо" от президента Украины Владимира Зеленского. По словам президента США, в нем украинский лидер выразил готовность к переговорам и достижению "прочного мира".