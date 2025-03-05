Повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.
Дивіться також Трамп виступив перед Конгресом вперше з моменту інавгурації: основні заяви президента США
Що відомо про рекорд Трампа
Виступ Дональда Трампа на спільному засіданні Конгресу тривав 1 годину 39 хвилин, що зробило його найдовшим щорічним зверненням президента США з 1964 року.
За даними American Presidency Project, Трамп перевершив попередній рекорд, встановлений Біллом Клінтоном у 2000 році, тоді його промова тривала 1 годину 29 хвилин.
До хронометражу виступу Трампа увійшла двохвилинна перерва, коли із зали засідань Палати представників виводили демократа Ела Гріна.
У виданні зауважили, що хоч перша промова на посаді президента технічно не є зверненням "Про становище країни", вона фактично виконує таку ж функцію, як і щорічне послання до Конгресу.
Нагадаємо, що під час своєї промови у Конгресі Трамп розповів, що отримав "важливий лист" від президента України Володимира Зеленського. За словами президента США, у ньому український лідер висловив готовність до переговорів і досягнення "міцного миру".