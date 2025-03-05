Повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Що відомо про рекорд Трампа

Виступ Дональда Трампа на спільному засіданні Конгресу тривав 1 годину 39 хвилин, що зробило його найдовшим щорічним зверненням президента США з 1964 року.

За даними American Presidency Project, Трамп перевершив попередній рекорд, встановлений Біллом Клінтоном у 2000 році, тоді його промова тривала 1 годину 29 хвилин.

До хронометражу виступу Трампа увійшла двохвилинна перерва, коли із зали засідань Палати представників виводили демократа Ела Гріна.

У виданні зауважили, що хоч перша промова на посаді президента технічно не є зверненням "Про становище країни", вона фактично виконує таку ж функцію, як і щорічне послання до Конгресу.

Нагадаємо, що під час своєї промови у Конгресі Трамп розповів, що отримав "важливий лист" від президента України Володимира Зеленського. За словами президента США, у ньому український лідер висловив готовність до переговорів і досягнення "міцного миру".