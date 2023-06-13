Об этом 24 Канала рассказал политолог Олег Саакян. По его словам, по России все больше распространяются панические и тревожные настроения, как из-за ситуации в Белгородской области, так и из-за успеха украинского контрнаступления.

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Неудачная пародия на Зеленского

Во вторник, 13 июня, Владимир Путин пообщался с российскими "военкорами" и впервые прокомментировал события на Белгородщине. Он также обвинил Украину в ушибах беспилотниками по российским городам.

И даже пригрозил, что если обстрелы продолжатся, то Россия вроде бы создаст "санитарную зону" на территории Украины.

Ему стоит сменить спичрайтеров, предыдущие были лучше. Он так нагло пытается копировать украинские инициативы, рассказывая о "санитарной зоне", что у нас называется "зоной безопасности" и многое другое. Все это позорный подлог на Владимира Александровича,

– подчеркнул Олег Саакян.

Речь русского диктатора, как обычно, не отличалась особой содержательностью. Однако для Путина было важно выйти на люди, ведь в сети уже дольше ставят под сомнение, жив ли он вообще.

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Создает иллюзию контроля

Кроме того, в России сейчас идут конфликты между разными силовиками. Владимир Путин де-факто перестал играть роль главы государства. Поэтому "бункерный" по крайней мере должен продемонстрировать, что вообще еще существует и осведомлен о ситуации в стране.

"Все это подогревается украинским контрнаступлением и, соответственно, тем, что ситуация на фронте определенным образом меняется. Настроения в России напрягаются, тревожность растет", – подчеркнул политолог.

Очевидно, что в этих обстоятельствах лидеру нужно появляться для того, чтобы продемонстрировать, что якобы все под контролем. Для того и были созданы недавние информационные операции, что российская армия якобы уничтожила украинское и западное оружие. А контрнаступление ВСУ "провалилось, еще не начавшись".

Именно после таких вбросов российской пропаганды на публике появился российский диктатор с довольно неубедительными тезисами и банальными фразами. Путин хотел поверхностно прокомментировать последние ключевые события для разных аудиторий. Но не справился даже с этой задачей.

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