Никаких замороженных оккупаций, – Зеленский отреагировал на слухи о возможных переговорах с Россией

Об этом украинский лидер заявил во время пресс-конференции в Киеве, информирует 24 Канал.

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Журналисты обратили внимание на то, что сейчас существует множество слухов о переговорах с российской стороной. Более того, эти сведения поступают от стран-партнеров Украины, таких как Катар и Турция. В связи с этим президента спросили о серьезности этих переговоров и о том, когда они могут состояться.

"Чтобы разговаривать с россиянами, нужны полномочия, я никому их не предоставлял", – сказал Зеленский.

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский заявил, что операция в Курской области также имеет целью заставить Россию сесть за стол переговоров и завершить войну в Украине.

Кроме того, президент подчеркнул, что реальный план достижения мира не должен иметь альтернатив.

Никаких замороженных оккупаций! Никаких брошенных в плену людей!

– подчеркнул он.