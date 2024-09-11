Полковник запаса ВСУ и военный эксперт Петр Черник в разговоре с 24 Каналом заметил, что процесс поиска выхода из этой фазы войны начался на Саммите мира в Швейцарии, и эту формулу обязательно найдут. Когда это может произойти, сколько еще способна воевать Россия и как изменится фронт через 2 месяца – читайте далее в материале.

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О самой масштабной дроновой атаке по России

10 сентября произошла одна из самых массированных атак дронов по Московской, Брянской, Курской, Липецкой и другим областям России. В российском минобороны говорили о более чем 140 уничтоженных БПЛА. Некоторые аэропорты останавливали свою работу. Как охарактеризуете эту атаку?

Оказывается, что недорогие дроны, не говоря уже о серьезных баллистических ракетах с радиусом действия до 1,5 тысячи километров, могут прорвать российскую систему ПВО.

Есть очень много информации, что дроны отклонили с помощью систем РЭБ, но практически нет информации, что сработали их "славные" С-300, С-350, С-400, или хотя бы старые ЗРК ближнего радиуса действия "Оса", "Бук-М1", "Тор-М1" или "Панцирь-С1", который они рекламировали как супероружие. Не говорим и о мобильных огневых группах.

Такие атаки должны масштабироваться. Здесь не должно быть никакой лирики, мол, нельзя наносить удары по их территории, потому что будет какой-то неизвестный ответ, или что беспилотники сбиваются с курса и попадают в гражданскую инфраструктуру. На войне так бывает.

Я очень люблю исторические параллели. Напомню слова британского генерала Артура Харриса, который отвечал за бомбардировку Германии. Где-то примерно так звучала цитата: "Немцы очень наивно считали, что могут нас бомбить, а им за это ничего не будет".

Союзники за войну "высыпали" полтора миллиона тонн бомб (на Германию – 24 Канал), было 700 тысяч самолето-вылетов. Напомню, некоторые города стерли до основания. К примеру, Гамбург.

Россияне пришли к нам с оружием. Есть ошибочное мнение, что воюет Путин, мол, путинский режим – плохой, а россияне – хорошие. Но на линии соприкосновения именно россияне умирают "за родину, за Путина, за "величие". И массовыми расстрелами наших военнослужащих занимаются рядовые российские граждане. Давление должно нарастать.

Эти же граждане России, когда комментируют атаки дронами, жалуются, мол, а нам за что? Почему у них до сих пор нет осознания, за что им прилетает?

Конечно, они понимают. Они имеют свою национальную самоуверенность, что им никогда ничего не будет – безнаказанность. Не разделяй режим и народ, это одно и то же. В свое время император Нерон, который сжег Рим, когда его спрашивали, почему он это сделал, поскольку это же его, дал гениальный ответ, который касается Путина и их всех: "Народ заслуживает такого правителя, которым есть он сам".

Интересно! Похожую фразу в свое время озвучил философ Жозеф де Местр. "Каждый народ имеет то правительство, на которое заслуживает".

Это очень фундаментальный момент. Мое глубокое убеждение – нет "хороших русских". Лучшим срезом этого тезиса являются так называемые их оппозиционеры, которых буквально несколько недель назад выпустили в свет. И еще есть та же Юлия Навальная. Вы посмотрите, как они рефлексируют, мол, есть плохой Путин, а "русские" – хорошие. Нет "хороших русских".

Что за "свирепые" дроны могли атаковать Россию

Силы обороны Украины используют дроны-камикадзе самолетного типа "Лютый". Вероятно, они работали по России 10 сентября. Что это за дрон? Это аналог "Шахеда"?

Отчасти да. Там довольно тяжелая боевая часть от 50 до 70 килограммов. Но намеренно не буду вдаваться в полный анализ его тактико-технических характеристик. Пусть для противника он остается определенной такой terra incognita. Уже есть определенные засвеченные показатели по этому беспилотному комплексу.

Но зачем это детализировать? Пусть поработают с ними; пусть помучаются; пусть поймут, как все скомпоновано; как с ними бороться.

С июля оккупанты изменили тактику ракетных ударов

Сразу несколько авторитетных западных СМИ сообщили, что Россия получила еще и от Ирана баллистические ракеты. По сообщениям, Иран передал более 200 баллистических ракет якобы с дальностью до 120 километров и весом боеголовки в 150 килограммов. Какие именно ракеты Иран может передать России? Куда они будут доставать? Будет ли их Россия использовать для массированных атак по гражданскому населению Украины?

Одна из ракет – Fath-360. Она может наносить удары до 120 километров. Боевая часть – 150 килограммов. Это некий своеобразный гибрид РСЗО и ракет зенитного назначения, которые они сумели уложить в пусковые установки. 200 ракет, много это или мало? На этот момент против нас применено более 15 тысяч ракет. Что это изменило в стратегическом смысле? Хотя это чувствительно и больно.

Россияне также изменили философию целей. Если, условно, еще до середины лета этого года они старались больше бить по энергосистеме и наносить удары по военным целям. Сейчас, по моим собственным подсчетам, особенно с июля месяца, и особенно последний самый массированный удар продемонстрировал, что философия изменилась.

3 из 4 ракет сознательно запускают в гражданскую инфраструктуру, то есть в жилую застройку. Это не что иное, как ракетный геноцид. Неоднократно они нам его делали, с Голодомором включительно. И теперь снова к геноциду прибегают.

Штатная бригада РСЗО БМ-21 "Град" – это 54 машины. Полк может насчитывать 24 машины. Чтобы по-настоящему что-то изменить, надо не менее 100 пусковых установок и боекомплект к каждой. Ну хотя бы по 60 ракет. А это тысячи ракет. Не дадут этого.

Если к этим 200 ракет дадут еще 300 – 400, то это для россиян будет огромным успехом. Но это одна ракетная система, есть еще две – Fateh-110 и Zolfaghar. Дальность поражения – от 400 до 700 километров. Это своеобразный аналог "Искандера".

Хотя должен напомнить, что это не что иное, как советская система С-75 "Двина", которая хорошо повоевала во Вьетнаме. Сначала прокачанная китайцами, а затем иранцами. Имеет боевой опыт – в 2020 году иранцы нанесли удары по американским базам в Ираке. Пусть несколько десятков дадут, что это меняет? Чтобы по-настоящему что-то изменить, нужны тысячи, тысячи и еще раз тысячи.

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Поэтому снижаем планку собственной паники. Действительно, оружие серьезное, им нельзя пренебрегать. Оно нанесет какие-то поражения, но его точно так же можно перехватить. То, что у нас уникальная система зенитно-ракетного прикрытия, мы уже говорили.

Будет ли разрешение на удары вглубь России западным оружием

Украина работает над разрешением на удары вглубь России западным оружием. Уже на этой неделе будет ключевая встреча Владимира Зеленского с Джо Байденом. По вашим прогнозам, получим ли мы это долгожданное решение?

Шансы вполне высокие. Есть такая старая добрая латинская поговорка "repetitio est mater studiorum". Повторение – мать учения.

2022 год, июнь. HIMARS для нас выглядели фантастикой. Сейчас о них уже практически никто не вспоминает. Кстати, американцы существенно подняли производство этих машин, если до войны они производили 2 – 3 единицы в месяц, то сейчас вдвое больше – 8. Это очень много для их ВПК.

Те же системы IRIS-T, и особенно МИМ-104 Patriot, осенью 2022 года выглядели фантастикой. Сейчас они полноценно работают, имеем как минимум подтвержденных 1,5 десятка сбивания их гиперзвуковой ракеты Х-47М2 "Кинжал".

Вспоминаем февраль – март 2023 года. Мы сломали множество "копий" вокруг так называемой танковой коалиции. Теперь тяжелые танки и Challenger, и Abrams, и Leopard успешно работают.

По F-16 в свое время очень ярко помню слова Джозефа Байдена. Он сказал дословно следующее: "Мы не перейдем черные черты. А черные черты – передать авиацию Украине. Потому что это Третья мировая война". Но передали.



Байден таки может решиться на разрешение бить по России / Getty Images

Если следовать такой логике и рассуждениям, то разрешение наносить удары на глубину до 300 километров может быть.

Какие дальнобойные ракеты нужны, чтобы бить вглубь России

Каких именно ракет мы ждем для того, чтобы наносить удары по складам, по аэродромам?

Ничего нового мы не скажем. Мы тысячу раз этот вопрос разбирали. Великобритания – ракета Storm Shadow, или SCALP-EG из Франции. Немцы – ракета Taurus. И, конечно, американцы – ракета ATACMS на 300 километров. Баллистика, потому что предыдущие – это крылатые ракеты. Разница в скорости. Крылатая ракета летит в пределах 1 000 километров в час, баллистика – это 5 тысяч километров в час. Баллистика всегда лучше.

И, конечно, просто блестящая уникальная американская ракета воздушного базирования AGM-158 JASSM, которая в базовой версии может наносить удары на 370 км. У американцев их на складах более 5 тысяч единиц. Это те, которые не на боевом дежурстве. Это очень и очень много. Есть версия на 910 км. Тогда аэродром в Энгельсе можно превратить в пепел, там боевая часть до полтонны.

Вот и все, что нам нужно. Конечно, еще очень нужна кассетная баллистика. Потому что кассетными ракетами очень удобно истреблять авиацию, которая стоит на аэродромах. У союзников все это есть в достаточном количестве. Надеемся, что дипломатический визит нашего президента в этой части будет успешным.

Когда война в Украине может перейти на новый этап

Администрация Байдена направила Конгрессу долгожданный отчет о стратегии в отношении Украины. Об этом сообщает Reuters. О чем там говорится – неизвестно, ведь это засекреченный доклад. Как вы думаете, о чем может идти речь в этой стратегии?

Вполне ожидаемая эта стратегия. Мы уже проговорили, что процесс поиска формулы выхода из этой фазы войны начался еще в Швейцарии. Затем целое лето была огромная кавалькада европейских дипломатов в Китай. Сейчас опять же начал рефлексировать Олаф Шольц. Он же не просто так говорит то, что говорит. Говорит, что может позвонить Путину в разумный момент. Люди такого калибра слов на ветер не бросают.

Формула будет найдена. На мой взгляд, эта стратегия как раз и является определенной апробацией этой формулы. На два вопроса я не имею ответа:

когда это произойдет? Мой очень осторожный прогноз: весной – летом следующего года мы можем выйти на эту позицию. Наш президент говорит, что даже, возможно, до конца этого года. Всё может произойти;

Мой очень осторожный прогноз: весной – летом следующего года мы можем выйти на эту позицию. Наш президент говорит, что даже, возможно, до конца этого года. Всё может произойти; какой будет конфигурация? Надо время, чтобы понять, как оно будет. Как проходить Донбасс – разбирали не раз, не два и не три, если надо разобрать, то еще раз разберем.

Чтобы его пройти, если у них есть устойчивость обороны, то нужны сотни тысяч тонн бомб. Подчеркиваю – не единиц, а тонн. Высокоточные французские бомбы HAMMER дают нам в пределах до 50 единиц в месяц, не более. То же самое касается и GBU-39. Их – максимум несколько десятков. Тогда как может идти речь, чтобы его взломать? А если не взламываем, то должны понимать, что новая линия разграничения – вполне высокая вероятность.

И самое главное – очень важно не исказить себе тот процесс, который называется "зрадонька-победонька". Мы имеем по факту главную историческую победу – мы удержали государственность. И в этом историческом отрезке мы 100% ее удержим.

Если с Донбассом мы можем понять, то содержит ли американская стратегия деоккупацию Крыма?

Это уже "притча во языцех" (у всех на устах, всем известно – 24 Канал). Наверное, ту воду в ступе, которую мы толчем вокруг Крыма, затолкали уже до оливкового масла.

Крым взять легче. Надо много авиации; потопить Крымский мост. Но является ли это предметом разговора этой стратегии? Надо дождаться, когда она будет засвидетельствована. Вопрос времени.

Зеленский хочет закончить войну уже этой осенью. Он рассчитывает на международное давление на Россию, пишут иностранные СМИ, а операция на Курщине – это ключевой фактор успеха. Журналисты добавляют, что на такие действия Украину побуждает отсутствие хороших перспектив на фронте и риск сокращения помощи со стороны некоторых союзников. Вероятно, говорится о Германии, которая якобы уменьшает помощь. Но давление на Россию зависит и от других игроков, например от Индии и Китая, которые пока вроде бы не изъявили желания использовать свое влияние и заставить Россию выйти из Украины.

Я не думаю, что вообще кто-то на планете Земля может заставить их выйти в таком понимании, как мы сейчас на это смотрим – чтобы они отказались от оккупированных территорий. По моему мнению, это сейчас фантасмагория.

Ужасно люблю историю. Николай I, их последний 14-й император, дословно сказал: "Где раз поднят русский флаг, там уже он спускаться не должен". И ничего в их понимании не изменится, а особенно, что касается Украины.

Китайцы не спешат давить на Россию, индусы тоже. Но первые "ласточки" того, что там идет серьезная экспертная работа и переосмысление, что эту фазу войны надо завершать, все-таки есть. Индусы сказали, что к ним поедет кто-то на переговоры по Украине.

Выйдем шире нашей экзистенциальной войны – это также битва демократий и тираний. Визит Путина в Монголию окончательно разрушил международную систему. Монголы, кстати, были обречены, они не могли его арестовать. Но факт остается фактом – все умерло окончательно, безвозвратно, даже сохранять лицо уже невозможно.

Итак, вопрос пятой международной системы – кто в ней будет управлять? Если брать всю планету Земля за одну политическую единицу, все страны складываем вместе и видим, что это условная единица, то 70% этой единицы – это автократии. Автократии бьются за то, чтобы мир имел такой вид, как они хотят.

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Наша площадка – это то поле боя, где и будет решаться, какой же будет эта пятая международная система, или по крайней мере ее первичные очертания. Подчеркну еще раз – процесс начался, он финализируется. Единственное, чего я не знаю – когда и каким образом это все будет имплементировано.

Введут ли большой международный контингент? Кстати, не новость, об этом был разговор еще в 2016 году. Важно, чтобы в этом контингенте не было пророссийских сил. На Кипре стоит полноценный международный контингент. В 1974 году турки образовали там турецкую республику. Ее никто не признает, но конфликт заморожен до сих пор, миротворцы стоят. Таких примеров можно привести очень много.

Как будет – не знаю. Только точно понимаю, что этот стратегический глобальный тренд уже наметился. Вопрос в его финализации.

Сергей Лавров заявил, что России якобы не нужны чужие территории. Они якобы хотели, чтобы к людям, которые являются "неотъемлемой частью русского мира, русской культуры, русского языка", относились "по-человечески” в соответствии с международным правом". О каких международных правах и нормах говорит Лавров, представитель той страны, которая вообще ничего не соблюдает? Почему Лавров начал акцентировать, что им не нужны чужие территории?

Наверное, в той тайной стратегии есть какой-то определенный блок в части, касающейся "обмена на обмен". Курщина не просто так организована, она имела какую-то стратегическую цель. Это еще раз подтверждает всю нашу предыдущую аналитику, что продолжается процесс поиска формулы.

Сколько еще сможет воевать Россия

По оценкам американского Института изучения войны, Путин верит, что сможет медленно поглотить Украину, просто постепенно продвигаясь вперед. Он намерен истощать украинские силы и делает ставку на прекращение поддержки Украины со стороны Запада. Согласны ли вы с такими оценками? И действительно ли Путин может планировать долгую войну?

Может планировать, но надо понять, что такое долгая война. Как России планировать операции на истощение, как это было во времена Второй мировой войны, где Сталин имел огромные человеческие ресурсы? Там был еще один момент – тогда Советский Союз имел просто гигантскую военно-техническую помощь от США. О ленд-лизе не говорил только ленивый: 22 тысячи самолетов, 12 тысяч бронетехники, 127 тысяч тонн пороха и так далее.

Из трех миллионов тонн авиационного топлива, которое было использовано во Второй мировой войне, напрямую один миллион был предоставлен США. Все добавки, которые делают бензин лучшим, получили также от США. Здесь можно несколько лекций прочитать.

Так с помощью чего, кого могут (планировать операции на истощение – 24 Канал)? Еще какое-то время у них есть, они собираются так воевать, как сейчас воюют. На эту минуту их огромный состав, который был довольно большой, особенно по бронетехнике, сократился на 50%, а, может, и на 55%. То есть запас прочности у них еще до 2,5 лет.

Если вывести дихотомию битвы Украина – Россия, у нас нет никаких шансов, но если вывести дихотомию Россия – цивилизованный мир, а я это называю площадка "Рамштайн", а там 50 стран – это беспрецедентное явление. Антигитлеровская коалиция начиналась 1 января 1942 года с 26 стран. Масштабы несоизмеримы. Так как им выиграть у коллективного Запада?

Теперь у всех очень серьезные панические настроения относительно снижения помощи. Немцы на 2022 год, а это были самые жестокие бои в худшей точке нашего обеспечения, выделили миллиард евро. Мы очень радовались, это выглядело, что это фантастически много.



Россия имеет запас прочности еще на 2,5 года / Getty Images

Да, действительно, на этот – 8 миллиардов, а на следующий – 4. Если идти по логике "зрадоньки", то действительно в два раза меньше. Но если идти по нормальному оценочному мышлению, то это все равно в 4 раза больше, чем было в самом тяжелом 2022 году. А за это время мы уже много чего своего имеем в части строительства заводов. Только очень важно не вдаваться в детализацию этого вопроса.

У Путина есть вариант, как изменить ход боев, но это может обернуться против него

Россия активно строит военную логистику на временно оккупированных территориях, особенно на Запорожском и Донецком направлениях, об этом говорит советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Действительно ли вы замечаете, что россияне расширяют строительство своих логистических маршрутов? И как мы можем этому помешать?

Помешать только ударами дальнобойными ракетами ATACMS, говорил об этом неоднократно уже. Я не совсем разделяю мнение, что когда они, мол, там понастроят неизвестно чего, то нам снова "наступит конец", и они как минимум отрубят у нас конечно Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области. Если бы у них для этого был потенциал, они бы это сделали в первые месяцы войны.

Важно! Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что россияне планируют на весну 2025 года улучшить железнодорожное сообщение Ростов – Мариуполь – Волноваха с включением Мариупольского порта, автомобильное сообщение Ростов – Новоазовск – Мариуполь – Волноваха и Мариуполь – Волноваха – Донецк. Он отмечает, что если все это будет достроено, то увеличит возможность наступления и давления по всему участку фронта от Гуляйполя до Курахово.

Опять исторические параллели. Где-то Курскую операцию сравнивают с Курской битвой 1943 года – это некорректно. Со стороны немцев на том направлении было сконцентрировано до 700 тысяч войска, со стороны Советского Союза – до 1,5 миллиона. Вдумаемся в эту цифру – до 1,5 миллиона на одном операционном направлении боевых действий Второй мировой войны.

Где их полтора миллиона, чтобы сломать нас – значительно меньшую армию? Надо ли это проговаривать и держать проблему в медийной тональности? Да. Но для меня будет показателем, что у них что-то по-настоящему изменилось, когда они прорвут какой-то участок фронта на глубину до 15 – 20 километров и шириной до 10 километров. Тогда скажу, что действительно они что-то нарастили, чему-то научились, получили какую-то дополнительную технику, и им это удалось.

А сделать они это могут исключительно при одном обстоятельстве – по принципу "вставай, страна огромная", то есть объявив полноценную мобилизацию, настоящую. Почему они боятся? Суджа показала, что, несмотря на то, что этот "глубинный народ" умирает на передовой, он не готов к партизанскому движению.

Если он не готов к партизанскому движению в очень всеобъемлющих масштабах, то возникает вопрос: не воспользуется ли какая-то из "башен" Кремля этой философией "вставай, страна огромная" для дискредитации самого Путина? Очень сложные эти перекрестные тропы, которые сейчас понять крайне трудно.

Через 2 месяца ситуация на фронте изменится

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прокомментировал, что сейчас несколько удалось стабилизировать ситуацию на Покровском направлении. В то же время на карте DeepState мы видим, что оккупанты активизировались под Угледаром. Там не все выглядит в нашу пользу. Благодаря чему нам удалось стабилизировать ситуацию на Покровском направлении? И какие основные тенденции вы могли бы очертить за последнее время по линии фронта?

Ничего не меняется на линии фронта и не изменится до начала мокрой погоды. У них стояла задача выйти на административные границы Донетчины, они и будут ее выполнять. На Покровском направлении их смогли остановить, теперь они пробуют на другом участке по классическому российскому "авось". Вот и все, что есть.

Надо продержаться еще примерно до двух месяцев, а дальше снова перейдем в понятные для нас артиллерийские дуэли. Теперь уже есть философия изменения боя, применение средств огневого поражения – это дроны. Поэтому в очередной раз обращаюсь ко всем украинцам: уважаемые, никто кроме нас не выиграет, и донатить на дроны – это тот путь, где мы можем действовать без того, что мы называем государством.

Также Сырский говорит, что количественное преимущество россиян украинские военные компенсируют технологическим преимуществом. В частности, силами беспилотных войск. А насколько беспилотники могут заменить человеческий ресурс?

Никогда не заменят, будем честными и откровенными. Просто улучшают уничтожение. Есть качественное применение многих видов оружия. Действительно беспилотники сейчас имеют несколько опережающий успех в части применения. Они относительно дешевые, ими относительно легко управлять. Нужно время, чтобы подготовить расчет к той же гаубице М777 или Panzerhaubitze 2000. Это серьезные, сложные системы вооружений. Беспилотник можно освоить, если не за несколько часов, то за несколько дней точно.

Еще раз акцентирую, что только согласованная работа всех родов войск позволяет выполнять задачи. И напомню фундаментальное правило войны, очень мало в истории исключений, которые это правило отрицают, – территория считается захваченной или освобожденной, когда на нее ступила нога пехотинца.