Зеленский назвал потери КНДР в Курской области и какую еще страну Путин хочет втянуть в войну

Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он в частности вспомнил участие Северной Кореи в войне против Украины и то, скольких жизней это ей стоило.

Зеленский подчеркнул, что у Путина не получилось вытеснить ВСУ из Курской области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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Сколько солдат КНДР уже погибло

Как подчеркнул Зеленский, сил вытеснить ВСУ из Курской области у России не хватило. Сегодня там более 60 тысяч российских военных, а также было 12 тысяч северокорейцев. Из них 4 тысячи погибли.

По оценке Зеленского, так Путин пытается втянуть в войну новую страну. Он, вполне вероятно, желает этого и с Ираном.

Пока в договоре России и Ирана не прослеживается пункта о прямом участии иранского войска в войне в Украине.

Я считаю, что глобально Иран уже втянут в эту войну после того как они начали наносить удары по наций гражданской инфраструктуре, убивать людей,

– сказал Зеленский.

Иран также предоставил России лицензии на производство своего оружия, в частности дронов "Шахед".