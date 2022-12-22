О Бахмуте, необходимом оружии и санкциях: Зеленский выступил перед Конгрессом

Владимир Зеленский прибыл в США. Впервые с 24 февраля президент выехал за пределы Украины и выступил перед Конгрессом Соединенных Штатов.

Накануне вечером спикер представителей США Нэнси Пелоси призвала членов Конгресса присутствовать на заседании. Конгресс встретил Зеленского бешеными аплодисментами.

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Зеленский обратился к Конгрессу

Президент отметил, что для него большая честь выступать в Конгрессе США.

Украина не свалилась. Украина живет и процветает,

– подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что наше государство уже одержало победу в борьбе за умы мира. И эта победа дает храбрость всему миру.

"Американцы одержали эту победу. Вам удалось объединить глобальное сообщество, чтобы защищать свободу и международное право. Европейцы одержали эту победу. Поэтому они стали намного сильнее, чем раньше. Российская тирания потеряла контроль над нами", – добавил президент.

По его словам, россияне станут свободными только тогда, когда победят Кремль в своих головах. Однако битва украинцев продолжается, ведь нам еще предстоит победить Кремль на поле боя.

"Это битва не только за территорию тех или иных частей Европы, не только за жизнь, свободу и безопасность украинцев или других народов, которые Россия пытается завоевать, а за то, в каком мире наши дети и внуки будут жить. Это определит то, будет ли демократия для украинцев, американцев, для всех", – подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что эту битву нельзя заморозить, отложить, проигнорировать или надеяться, что что-нибудь даст защиту. Весь мир – от Китая до США, от Европы до Латинской Америки, от Африки до Австралии – слишком соединен, чтобы чувствовать себя в безопасности, когда происходят такие сражения.

Глава государства убежден, что в следующем году наступит переломный момент, когда храбрость украинцев и решительность американцев обеспечат свободу отстаивающих свои ценности людей.

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Президент рассказал о своем визите в Бахмут

Зеленский рассказал, что за день до своего выступления посетил одну из самых горячих точек на фронте – Бахмут.

На Востоке Украины россияне, русские вооруженные силы и наемники, пытались захватить Бахмут, начиная с мая. Однако Бахмут стоит!

– заявил президент.

Он добавил, что в прошлом году там жили ориентировочно 70 тысяч человек. Сейчас в городе остались лишь немногие гражданские.

"Каждый метр этой земли насыщен кровью. Украинский Донбасс стоит и дальше", – отметил гарант.

По его словам, российские оккупанты используют все, что имеют, против Бахмута и других украинских городов. Они имеют значительное преимущество в артиллерии, боезапасе, ракетах и самолетах, чем когда-либо имела Украина, однако Силы обороны держатся. Вся страна ими гордится.

"Российская тактика примитивна. Они сжигают и уничтожают все, что они видят. Они посылают преступников на войну, они бросили против нас все что могли, как и другие тирании, как знаменитая битва Второй мировой войны, когда храбрые американские солдаты сражались с гитлеровскими солдатами во время Рождества 1944-го. И храбрые украинские солдаты делают то же самое во время этого рождественского периода. Украина держит линию и никогда не сдастся", – подчеркнул глава государства.

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